Podél Bělé vyrostou železobetonové zídky. Kvasiny uchrání od velké vody

/FOTOGALERIE/ DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Na to časné ráno 23. července 1998 i na to, co následovalo, obyvatelé Kvasin a dalších obcí pod Velkou Deštnou nevzpomínají rádi. Po nezvykle vydatném dešti se po třetí hodině ráno i Kvasinami prohnala čtyřmetrová povodňová vlna, která napáchala mnohamilionové škody. Poničila i 166 bytů a čtyři domy musely být na základě rozhodnutí statiků strženy.

Potíže působí při mrazivých zimách a následném tání Dlouhá strouha. | Foto: Deník / Jana Kotalová

Do budoucna zabrání takovým důsledkům povodní v záplavovém území říčky Bělé opatření za více než 26,5 milionů korun. Práce na nich mají začít letos v létě. Za současných podmínek je koryto toku schopné pojmout jen pětiletou vodu, nová protipovodňová opatření budou nastavená až na úroveň dvacetileté vody. Zadržet by ji měly na několika úsecích zbudované železobetonové zídky. FOTO: Ostrov naděje. Domov pro seniory covidu odolává, dosud neměl nakaženého Přečíst článek › "V rámci zpracování prováděcí dokumentace došlo k upravení celkové délky liniového opatření na asi 400 metrů. Výška železobetonových zídek je navržena v průměrné výšce 80 centimetrů. Z důvodu zkapacitnění koryta vodního toku dále dojde k odstranění dvou jezů - Petrův a Andělův. V místě obou původních jezů budou zbudovány balvanité skluzy, v délce přibližně 70 a 80 metrů," popisuje úpravy na Bělé mluvčí podniku Povodí Labe Hana Bendová. Zdroj: DeníkV loňském roce byla zpracována prováděcí dokumentace stavby a zaslána žádost o dotační podporu z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi IV. Uspěla. "Následně byl schválena zadávací dokumentace výběrového řízení. V brzkých dnech proto bude zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby je červenec nebo srpen 2021 a dokončena by měla být do 24 měsíců. Předpokládané náklady jsou podle posledního stupně projektové dokumentace 26,6 milionů korun," upřesnila Hana Bendová. FOTO: U speciální školy v Bartošovicích vznikne komunitní zahrada Přečíst článek › Starosti však v Kvasinách přidělává i Dlouhá strouha, která teče v blízkosti místního sídliště, tedy nad jeho úrovní. Problémy působí malý spád potoka. V mrazech se tu rychle tvoří ledové bariéry, přes které při oteplení voda přetéká, prosakuje skrz břehy, rozlévá se na blízké parkoviště a ohrožuje i místní domy, a to nejen na tomto místě. Zásah hasičů si vyžádala například před dvěma lety. Naposledy tu povodňová komise obce vyhlásila stav pohotovosti, tedy druhý stupeň povodňového nebezpečí, 21. ledna. "Na Dlouhé strouze byla v roce 2020 dokončena investiční oprava 150 metrů dlouhého úseku v místě asi 250 metrů nad katastrálním rozhraním Kvasiny/Solnice, v rámci níž byla provedena kompletní rekonstrukce koryta památkově chráněného historického náhonu. Jednalo se odstranění původní konstrukce, dále o zřízení betonové stabilizační zdi, vymodelování nového koryta, zajištění jeho těsnosti fólií a napojení na navazující úseky toku. V jarním období 2021 zde budou dokončeny finální terénní úpravy. Celkové stavební náklady na tuto akci činily 8,4 milionů korun," uvedla Hana Bendová.

Pro přípravu další opravy Povodí Labe připravuje a projednává odstranění nežádoucích a závadných porostů v délce 300 metrů nad objektem technických služeb. "V tomto samém úseku zpracováváme projekt na technologicky náročnou opravu hráze, které předcházel dvojnásobný geologický průzkum. V letošním roce budou opraveny dvě lokality, kde vlivem eroze a zemního sedání došlo k poklesu koruny hráze v zastavěné části pod obecním úřadem. Mimo tyto jmenované akce probíhá setrvalé sledování, průběžné čištění toku, stavidel i česlí a manipulace s vodou na stavidlech," sdělila mluvčí Povodí Labe. Jak upozorňuje, doba potřebná pro administrativní přípravu každého zásahu je několikanásobně delší než zásah samotný: "Protože práce v břehových porostech je zásah do významného krajinného prvku a navíc je to ochranném pásmu velmi vysokého napětí a v bezprostředním kontaktu se zástavbou. Práce v korytě je zásah do biotopu zvlášť chráněných živočichů. Práce na hrázi podléhají režimu ochrany technické památky, vodoprávního povolení a povolení životního prostředí. Náročná je i domluva s majiteli pozemků, které potřebujeme pro přístup k vodnímu toku." A Hana Bendová zmiňuje i finanční náročnost každé opravy, která, jak bylo uvedeno na příkladu výše, představuje 8,4 miliony korun za 150 metrů toku.

