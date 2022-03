Část výhledu na nebe nyní zevnitř kostela zakryla konstrukce lešení. Až do výšky, kde začíná střecha, a zůstane tu po několik měsíců. 4. dubna tady začne velká rekonstrukce.

Psali jsme již:

Obnovená kaple otevřela další okno do minulosti Neratova

"Do kostela zatéká, proto se dělala revize střechy, to znamená skla, které přijde do systémových lišt, a zároveň s tím se musí udělat úprava krovů, které se trošku prohnuly. Od té doby, co jsme střechu stavěli, se nám dvakrát změnily normy. Jestliže do ní saháme, musíme se jimi řídit, tím pádem se musí zesílit krovy.

Prosklení - i tvarově - by mělo být stejné jako teď, jen by se mělo zamezit tomu, aby tam zatékalo. Konají se tam koncerty a další akce a když vám přitom teče na hlavu, je to trošku problém. V kostele je pak velké vlhko a když jsou velké rozdíly teplot, kondenzuje nám tam voda a odkapává dolů. Byly to desítky litrů, co nám tam stékaly. I to se musí dá do pořádku," vysvětluje neratovský kněz Josef Suchár.

Do konce roku bude hotovo, snad

Rekonstrukce přitom nepřichází právě v tu nejpříhodnější dobu: "Zrovna jako na potvoru nám do toho přišla válka, takže shánět prostředky na opravu ve chvíli, kdy je válka a lidé utíkají před smrtí, není lehké. Musím říct, není mi z toho lehko. V současné době ubytováváme uprchlíky z Ukrajiny, snažíme se pomoci, jak se dá, abychom vyrovnali, i pro mé svědomí, že "to" nedáváme jen do "baráku". Navíc si myslím, že takových míst, jako je neratovský kostel, který je místem smíření, bude hodně potřeba. Té bolesti je strašně moc."

První fáze prací by mohla být hotová do července, na pouť by se měly přerušit.

Jeden motorkář se potkal s autem, další skončil v roští. Vzlétl pro něj vrtulník

"Po této přestávce se bude pokračovat. Chtěli bychom mít do konce roku doděláno. Jenže teď si nejsem úplně jistý, jestli se to v tomto termínu podaří vzhledem k současné situaci a jestli budou, či nebudou dodávky materiálu. Kromě toho se pak bude muset ještě vyměnit střešní krytina, ale nevím, zda do toho půjdeme ještě letos nebo až příští rok," dodává Josef Suchár.

Vzácné schodiště zachránilo celý kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie poznamenaly události na konci druhé světové války. 10. května 1945 kostel zasáhla střela z pancéřové pěsti vojáka Rudé armády a následný požár strávil střechy, obě věžní schodiště i hodinový stroj a zvon. Interiér zachránily silné cihlové klenby. Zdejší německé obyvatelstvo, které se pokusilo o záchranu kostela, bylo odsunuto.

Později rozjeté opravy byly v roce 1956 zastaveny a promáčené klenby se zbortily. Bylo dokonce rozhodnuto o demolici. Veškeré peníze na ni však nakonec padly na přesun vzácného barokního schodiště před vchodem na zámek Skalka, což kostel zachránilo od nejhoršího.

Milovník letadel z Lípy nad Orlicí: "Hlavně nám pod Čmelákem neprší na ještěrku"

Obnovit se ho podařilo až po příchodu skupiny nadšenců, kteří založili sdružení Neratov. Pomáhali jim i další. Chrám má dnes prosklenou střechu, vrátilo se mu barokní průčelí, schodiště do věží a na jeho věže byly opět usazeny báně a znovu se tu rozezněly zvony. Původní zdobené schodiště, které stávalo před kostelem, však zůstalo na Skalce.