Nalézt tyto živočichy někdy není jednoduché a spočítat také ne. Občas musí pomoci fotografie, jak potvrzuje zoolog Vladimír Lemberk, který se je v pondělí odpoledne vydal sčítat právě do sklepení pod zámkem Opočno.

"Když je krátkodobě fotíte, nevadí jim to, spí skutečně tvrdě. Nesmíte na ně sahat, to by jim vadilo," vysvětluje.

"Letos jsme tady našli tři druhy, netopýry ušaté, netopýry černé a vrápence malé. Jak netopýr černý, tak vrápenec malý patří mezi ohrožené druhy, chrání je evropská legislativa a kvůli nim jsou vyhlašované také evropsky významné lokality. Ale neprošli jsme ještě celý sklep, pojďme se podívat dále," vyzývá.

Ta sklepení, v nichž netopýři přečkávají zimní období, jsou tady tři, dvě z období renesance a jedno pamatuje dokonce ještě gotický hrad. A netopýři tu zanechávají své stopy, nejen na stěnách, ale také pod sebou na schodech. Jako by na ně někdo vysypal kolečka jemné hlíny. Ve skutečnosti je to však netopýří trus nahromaděný za desítky let.

"Vrápenci malí patří k nejmenším českým druhům netopýrů, zatímco na půdě zámku v Opočně je kolonie netopýrů velkých, kteří zase patří k našim největším druhům. Rozpětí křídel mohou mít až půl metru," říká zoolog.

Vrápenců malých napočítal v pondělí ve zdejších zámeckých sklepích 209, na jiných místech Opočna se prý přitom skrývá možná stovka dalších jedinců tohoto druhu, a to nejméně ve dvou koloniích. Netopýry černé nalezl během pondělního odpoledne na zámku tři a netopýry ušaté dva.

Před pěti lety byl na Opočně zaznamenán i hodně vzácný netopýr pestrý. Šlo o jediné potvrzené zimování druhu nejen na Rychnovsku, ale v celé severní části tohoto regionu. V 90. letech tu byl objeven také kroužkovaný netopýr velký, v době nálezu byl starý asi 25 let, kroužkován byl v Krkonoších. "Jsou to dlouhověká zvířata. Představte si, že v Železných horách byl nalezen kroužkovaný netopýr velký, který patří k evropským rekordmanům, měl téměř 54 let," přidává pro zajímavost Vladimír Lemberk.

Netopýři potřebují k přečkání zimy stálou teplotu a nevyhledávají jen sklepní prostory či jiné stavby. Některé druhy zimují v dutinách stromů, kde zvládnou i mráz.

"Vytvářejí tam chumly a když je těm na okraji takového chumlu zima, zalezou si dovnitř, prostřídají se tak, aby žádný nezahynul. Pak jsou ti, kteří vyhledávají i poměrně vysokou teplotu, jako vrápenci malí, patří k teplomilným druhům. Zimují nejen tady ve sklepeních opočenského zámku, třeba i pod Muzeem Boženy Němcové v České Skalici. V Černíkovicích je zase kolonie netopýra skvrnitého. Potom jezdíme pravidelně do Kostelce nad Orlicí, kde je významné zimoviště netopýrů, do Častolovic i do Doudleb. Podle kroužkování víme, že záložních míst pro zimování mají víc, ale vrací se na svá oblíbená, která se jim osvědčila, a učí tomu i svá mláďata," přibližuje více život netopýrů Vladimír Lemberk.

Občas se prý mohou ze zimního spánku probudit a dokonce i změnit zimoviště. Avšak potrava, kterou se před zimou zásobily, by jim měla stačit.

"Nesmí se zbytečně budit, stojí je to velké množství energie, aby se probudili, navýšili tělesnou teplotu a nastartovali metabolismus. Ta energie jim pak chybí," dodává Vladimír Lemberk.

V Opočně jeho práce skončila, jeho další zastávkou budou ještě Slatiňany a Doudleby nad Orlicí.