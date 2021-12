"Máme jednu sjezdovku, dlouhá je 500 metrů. V provozu jsme každý den od 9 hodin," zve k návštěvě zástupce společnosti Tendr Ski, která areál provozuje.

Lyžuje se tady bez front, a to až do 16. hodiny.

Od středy 8. prosince v 8 hodin ráno se otevřou i brány lyžařského areálu v Říčkách v Orlických horách.

"Sněžná děla jsme poprvé pustili po 20. listopadu a také díky vydatnému sněžení je na červené sjezdovce v tuto chvíli v průměru 70 centimetrů sněhu. Optimistický předpoklad pro středeční zahájení provozu je také v podobě otevření modré sjezdovky, kde vrstvu přírodního sněhu doplníme technickým sněhem, aby se dala i tato sjezdovka naplno využít,” říká manažer skicentra Petr Kánský.

Lyžaře bude na sjezdovky vyvážet šestisedačková lanovka s bublinou, která se zde před rokem rozjela vůbec poprvé. Provozovatelé se na její spuštění těšili, kvůli uzávěře spojené s protiepidemickými opatřeními však lyžaře vozila jen osm dní. Všichni doufají, že se takový scénář už opakovat nebude.

Byla to pro všechny mimořádně truchlivá, ztrátová zima a počasí za to tentokrát nemohlo. V Říčkách však byla dokončena budova depa pro sedačky. "Díky tomu budeme schopni každý den po provozu deponovat sedačky v garáži a sedačky tak nebudou na druhý den ráno promrzlé a zasněžené. Výhoda je také v tom, že jakoukoliv úpravu či opravu na sedačkách můžeme provézt v depu, což je samozřejmě pohodlnější a především bezpečnější pro naše zaměstnance”, podotýká Petr Kánský.

Lyžaře pak potěší, že ceny permanentek za lanovku a vleky tady zůstávají na stejné úrovni. "Jsme si vědomi, že domácnostem v posledním roce narostly výdaje ve všech možných oblastech jejich každodenního života. Jednoduše jsme chtěli, aby se naši návštěvníci nemuseli rozhodovat, jestli nebo kolikrát za zimu do Říček přijet. Chtěli jsme lyžovaní jako aktivitu zachovat dostupnost pro maximální počet potenciálních zákazníků,” vysvětluje Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje.

Návštěvníci lyžařských středisek přitom musí počítat s tím, že bez certifikátu potvrzujícího prodělání covidu v posledních 180 dnech či očkování proti onemocnění Covid-19, skipas nekoupí.

Právě dotazů na to, jaká opatření skicentra v souvislosti s protiepidemickou situací zavádějí, prý nyní dostávají spousty. “Všeobecně lze říci, že budeme plnit vládní nařízení, která se na provoz zimních areálů vztahují. Jsme připraveni zajistit maximálně bezpečný provoz tak, aby se eliminovalo riziko nákazy u nás v areálu. Bedlivě sledujeme vývoj vládních opatření a jsme připraveni na něj adekvátně reagovat,” říká Jan Duffek.

Lyžovat se začne i v Olešnici

Poprvé o tomto víkendu 11. a 12. prosince pak otevře Skiareál Olešnice v Orlických horách, zatím od 8.30 do 16 hodin. Po neděli se sice opět uzavře, ale o dalšího víkendu by se tu již mělo lyžovat každý den.

Příští týden se dočkají také lyžaři na Martě I a Martě II v Deštném v Orlických horách. "Provoz zahájíme ve středu 15. prosince," avizuje Petr Prouza, jednatel společnosti provozující zdejší Skicentrum.

Na dalších místech se čeká na další sněhovou nadílku, ale i příhodnější dobu k zahájení sezony. Například lyžařský areál Nella v Bartošovicích v Orlických horách se dřív než po svátcích neotevře. Po zkušenostech z předešlých let by se prý dřívější zprovoznění nevyplatilo a tento malý areál si další ztráty po loňském covidovém roce nemůže dovolit.

Nejen na sjezdovky však lákají Orlické hory.

"Bílé stopy trasy upravujeme klasicky od Kozího chlívku z Deštného přes Studený vrch, Luisino údolí, přes Velkou Deštnou až k Vrchmezí a pak dolů. V okolí Deštného jsou upraveny i dneska, je krásné počasí, takže pokud má někdo možnost, doporučuji vyrazit na běžky," zve Petr Prouza a dodává, že běžecké trasy budou připraveny i na víkend.

Už o víkendech je v Deštném otevřena půjčovna, kde je k zájemcům k dispozici jak sjezdové, tak běžecké vybavení a servis.

A kilometry bílých stop čekají na vyznavače běžeckého lyžování také v okolí Říček. "Napadlo poměrně dost přírodního sněhu, takže rolby vyjely už minulý pátek odpoledne. Upravovaly běžecké stopy v rozsahu od Homole přes Mezivrší směrem k Haničce a tam se otáčely zpátky do střediska. Vypadá to, že tento týden pojedeme zase, pokud opět napadne sníh, na víkend by mělo být připraveno," dodává Jan Duffek.