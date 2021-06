„Naše obsazenost na červen a letní měsíce je vysoce nad průměrem, konkrétně o dvacet až třicet procent. Nyní rezervujeme pobyty zejména na červen a srpen, protože na červenec máme jen posledních pár pokojů,“ řekl marketingový ředitel resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

I přes skoro půlroční pauzu bez hostů Wellness hotel Vista na Dolní Moravě pobyty nezdražil. V restauraci nabízí vylepšené letní menu a další novinky v animačních programech si užijí nejmenší návštěvníci. Podle Drápala až 80 procent rezervací mají právě na rodinné pobyty.

Kromě hotelových pokojů nabízí rezort také pronájem chat. „Největší zájem o ubytování evidujeme u horských apartmánů a chat. Ty objednávají zejména rodiny s dětmi a mladé páry a to hlavně kvůli možnosti uschovat si kola,“ dodal Drápal. Průměrná délka pobytu je čtyři až pět nocí. Stejně dlouho zůstávají i dovolenkáři v Penzionu Reichl v Králíkách. „My jsme měli ve své podstatě otevřeno pořád pro služební cesty, občas tu někdo přespal, ale bylo toho pomálu,“ vysvětlil majitel Jan Reichl.

Ceny stejné

Jeho penzion ve zrekonstruované historické vile z roku 1928 se pro hosty otevřel těsně před covidem, na konci roku 2019. „Ceny jsme nechali stejné, protože je nám jasné, že pro nikoho není ekonomická situace růžová,“ řekl Reichl. Od tohoto týdne už jim rezervace na prázdniny přibývají. „Lidé naštěstí objednávají dost. Chválí, že vaříme na přání, tradiční jídelní lístek nevedeme a suroviny bereme od okolních farmářů,“ dodal. Zahrádku kavárny mají pro veřejnost uzavřenou, kvůli počasí čekají, až vláda povolí otevření vnitřních prostor.

Otevřeno má i třeba Autokemp Pod Černým lesem v Žamberku. Během uzavření stihli opravit další chatky. „Ceny u nás zůstávají takřka stejné jako loni, něco jsme zaokrouhlili, ale jedná se o korunové položky. Postupně rekonstruujeme chatky, teď máme dalších pět uvnitř jako nových, vyměnili jsme nábytek, postele, lino a vymalovali jsme. A na prázdniny už máme kemp ze tří čtvrtin plný,“ vyjmenoval majitel kempu Jan Kulhánek.

Hosté se při příjezdu do ubytování musí prokázat negativním PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech. Mnoho hotelů včetně Reichlova penzionu má pro klienty k dispozici antigenní samoodběrové sady, případně hostům zajistí termín v nejbližším certifikovaném odběrovém místě jako to udělal hotel na Dolní Moravě. „Po domluvě s obcí se hosté mohou kterýkoliv den v týdnu nechat otestovat v prostorách obecního úřadu. Chceme, aby měli s povinností testů co nejméně komplikací. Jsme schopni testovat na antigeny i PCR a to neinvazivní cestou odběru z přední části nosu,“ popsal Drápal.

Nemovitosti na prodej

Poptávku po pobytu v těchto dnech negativně ovlivňuje ještě omezení wellness. „Na Vistě nabízíme masáže a beauty procedury, sauny a bazén musíme mít prozatím stále uzavřeny. Ale bazén máme napuštěný a připravený, čeká jen na vládní povolení,“ řekl Drápal. Podle asociace hotelů a restaurací skoro polovina hotelů v Česku čelí nedostatku hostů z ciziny a konferenčních a firemních akcí. Kvůli koronavirové krizi už letos neotevře asi desetina ubytovacích zařízení a hrozí jim bankrot. Průzkum asociace uskutečnila druhý týden v květnu mezi svými členy, zúčastnilo se ho zhruba 400 respondentů. Nové hosty už nepřivítají například v Penzionu Pastviny u stejnojmenné přehrady.

„Končíme k poslednímu červnu. Majitelé si asi myslí, že nám po covidu zbylo z dotací moc peněz. Na konci dubna nám oznámili zvýšení nájmu o sto procent. Nikdo neví, kdy se lidi vrátí, nebo kdy bude další vlna a teď tohle,“ řekl provozovatel Penzionu Pastviny Pavel Saksl. S manželkou obvolávají lidi, ruší rezervace a vrací zálohy. „Šest let něco budujeme, teď jsme se připravovali na sezonu, ladili nabídku jídel v restauraci a další věci, ale za takových podmínek to neutáhneme,“ dodal.

Poslední sezonu s nejistou budoucností má před sebou i Chata Bublačka u Pastvinské přehrady, která je teď i s areálem na prodej. „Není to kvůli covidu, ale měl jsem těžký úraz, takže ji už provozovat nezvládnu,“ svěřil se majitel Zdeněk Kolda. Na léto má už od loňska nasmlouvané pobyty. „Jezdí k nám hlavně větší skupiny, školy, školky v přírodě a rodiny. Teď otevřeme, dotáhneme sezonu a pak se uvidí,“ dodal Kolda.

Podobný osud měl i Kemp Duha. Ten byl na prodej od léta minulého roku. Záchrana v podobě nové majitelky tak přišla až skoro po roce. „Nebavilo nás sedět doma se všemi omezeními dnešní doby. Chtěli jsme si koupit chatu, ale najít nějakou je teď skoro nereálné. Hledali jsme něco v Jeseníkách nebo u vody a nakonec jsme si těch chatiček koupili víc,“ svěřila se Jitka Matějíčková. Rezervace na léto přijímá, ale zatím je kemp ještě uzavřený. „Potřebujeme některé věci opravit, protože vybavení už má své roky, a ještě je na pobyt a koupání zima,“ dodala majitelka.

Králický Sněžník

Oblíbeným turistickým cílem na Králicku je nejvyšší vrchol (1424 m) stejnojmenného třetího nejvyššího pohoří v ČR. V roce 1990 zde byla vyhlášena národní přírodní rezervace. Název hory vyplývá z dlouhého zimního období, sněhová pokrývka vydrží na vrcholu až 8 měsíců v roce. Zajímavostí je, že zde pramení tři řeky, jejichž vody odtékají do tří moří: Liptovský potok do Severního moře, řeka Morava pramenící na jižním úbočí do Černého moře, a Kladská Nisa do Baltského moře.