Olešnice v Orlických horách /FOTO/ - Nejenom Krakonoš má své lyžníky. V hájemství vládce Orlických hor Rampušáka se o víkendu vrátili lyžaři o století zpět.

Jasanové lyže, pumpky a vlající šály - to byla výbava účastníků již osmého domácího šampionátu v historickém lyžování.

K lyžníkům, kteří se jako mávnutím kouzelného proutku princezny Kačenky, vrátili do doby, kdy Jan Harrach přivezl do Čech první ski, se o sobotním dni zachovalo příznivě nejenom počasí, ale i přízeň návštěvníků a závodníků. Těch se na svah v Olešnici postavilo přes sto. Diváků pak bylo asi 500.

„Za hojnou účast závodníků i návštěvníků jsem opravdu rád. Vydařilo se nám i počasí, kdy bylo sice mrazivo, ale slunečno. A díky sněhové nadílce jsme mohli jednu z disciplín prodloužit o úsek jedné louky, kterou jsme si jen ušlapali,“ kvitoval si sobotní soutěžní klání pořadatel závodu Michal „Frďas“ Martinek.

Symbióza moderny a historie

Závodníci při zdolávání kopce nebojovali jen proti chronometru, ale také přímo na trati proti sobě. Pořadatel totiž pro lyžníky připravil dvě disciplíny - klasický slalom a jasankross.

I když u slalomu je třeba dodat, že na 450 metrech museli odvážní mužové i ženy na jasanových prkýnkách předvést svoji všestrannost. Po projetí branek na ně čekal malý skok a do cíle museli na lyžích ještě zdolat asi 20 metrů do kopce. „Tady se ukázalo, jak si kdo se starými lyžemi umí poradit,“ nechal se slyšet Michal „Frďas“ Martinek.

Trošku více adrenalinu čekalo na účastníky klání v jasankrossu, tedy disciplíně, která snoubila moderní prvky závodění s uměním vyznavačů starých ski. Na zhruba 800 metrů se totiž nevydávali jednotlivě, ale v grupách čítajících až šest lyžníků. „Je to obdoba dnešního skikrosu. A je to pěkný adrenalin, kdy se brankami závodníci proháněli prakticky rameno na rameno,“ dodal pořadatel klání s tím, že mezi muži se nejlépe s tratí a rameny svých protivníků popasoval Karel Nádeník. Mezi něžným pohlavím kralovala Jana Budová.

Pořadatelé osmého ročníku historického lyžování připravili také zápolení, do něhož se mohli zapojit i diváci. Byla tu jak soutěž v přetahování nansenových saní, tak i soutěž dvojic v běhu po překážkové dráze na upravených lyžích pro dva lyžníky na čas. Pro děti byly na olešnickém zasněženém svahu připraveny také pekáče a sáňky.