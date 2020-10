Po půlstoletí byla v Orlických horách objevena "orchidej duchů"

Záhadná orchidej sklenobýl bezlistý, anglicky nazývaná ghost orchid - orchidej duchů, byla poprvé a na dlouhou dobu také naposledy objevena v Orlických horách v roce 1964, a to v národní přírodní rezervaci Bukačka. Bylo to ještě před vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Její opětovný výskyt byl potvrzen po dlouhých desetiletích až letos. Nenápadná nazelenalá orchidej postrádá chlorofyl, není tedy schopna fotosyntézy. Jak vysvětlují odborníci, potřebné živiny musí po celou dobu života získávat od symbiotických hub, i proto je ohrožena zásahy do biotopu, které mění složení půdy.

Foto: Zuzana Mruzíková | Foto: Zuzana Mruzíková