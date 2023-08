/FOTO/ Možná víc vody, než by si přáli, si užili první srpnovou sobotu pořadatelé i účastníci Zdelovské lávky. A tak bylo vlastně jedno, jestli cestu přes nádrž bývalého koupaliště soutěžící absolvovali po svých nebo na trakaři. Kvůli dešti byl nakonec zmáchaný snad každý.

Zdelovská lávka i přes déšť bavila, bylo o co bojovat, automatická pračka či LCD televize jako hlavní ceny určitě stály za to. | Foto: Martin Tobiška

Šipkou, po hlavě, v rozpažení, na "ouško" - pády do vody snad na všechny možné způsoby byly k vidění v sobotu 5. srpna na Zdelovské lávce. Přestože počasí nepřálo, neodradilo a účast byla pěkná.

Do boje s udržením balancu na pevné i pohyblivé lávce se pustili muži, ženy i děti a jedenáct odvážlivců se pokusilo překonat lávku s trakařem.

Výsledky Zdelovské lávky

•Trakař (11 soutěžících): 1. Michal Horák + Samuel Rajský (39.47), 2. Radek Zeman + Matouš Zeman (44.54), 3. Tereza Lomnická + Lukáš Hanyk (1.03.65)

•Pevná lávka - muži 0 - 10 let (5 soutěžících): 1. Matouš Zeman (26.57), 2. Jonáš Novotný (29.31), 3. Lukáš Šrámek (1.58.18)

•Pevná lávka - muži 11 - 17 let (4 soutěžící): 1. Jakub Zeman (9.59), 2. Kryštof Koželuh (9.72), 3. Hubert Koželuh (29.65)

•Pevná lávka - muži 18+ let (8 soutěžících): 1. Lukáš Hanyk (17.19), 2. Michal Maňas (18.03), 3. Radek Zeman (20.03)

•Pevná lávka - ženy 0 - 10 let (4 soutěžící): 1. Eva Musilová (1.18.41), 2. Magdaléna Dušková (1.27.31), 3. Doubravka Novotná (2.13.34)

•Pevná lávka - ženy 11 - 17 let (2 soutěžící): 1. Pavlína Holakovská (25.91), 2. Sofie Kadrmasová (51.71)

•Pevná lávka - ženy 18+ let (5 soutěžících): 1. Lucie Holakovská (26.78), 2. Tereza Lomnická (32.71), 3. Timea Hamerská (44.38)

•Plovoucí lávka - muži 0 - 10 let (1 soutěžící): 1. Matouš Zeman (27.00),

•Plovoucí lávka - muži 11 - 15 let (2 soutěžící): 1. Jakub Zeman (12.34), 2. Hubert Koželuh (42.35)

•Plovoucí lávka - muži 18+ let (8 soutěžících): 1. Petr Nedvídek (12.29), 2. Lukáš Hanyk (13.57), 3. Michal Maňas (13.78)

•Plovoucí lávka - ženy 0 - 10 let (2 soutěžící): 1. Eva Musilová (50.00), 2. Leontýnka Nováková (1.20.93)

•Plovoucí lávka - ženy 11 - 15 let (2 soutěžící): 1. Pavlína Holakovská (22.82), 2. Sofie Kadrmasová (31.69)

•Plovoucí lávka - ženy 18+ let (5 soutěžících): 1. Klára Linhartová (20.31), 2. Tereza Lomnická (21.03), 3. Lucie Holakovská (23.03)