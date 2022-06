"Všechno je obsazené a žádná volná místa už nejsou. Přihlašování bylo ukončeno 31. května," říká ředitelka Domu dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí Petra Hladká.

A plnou kapacitu mají také tábory pořádané Domem dětí a mládeže v Dobrušce. "Pořádáme dva tábory, jeden v Mělčanech - ten je dvojturnusový, a pak jeden týdenní na horách. Všechny máme úplně plné. Máme i náhradníky, kdyby náhodou někdo vypadl," vysvětluje ředitelka dobrušského domu dětí a mládeže Petra Čečetková.

I jeho letní programy stejně jako u mnoha dalších organizátorů podražily. "U jednoho tábora je to dané už cenou za pobyt a jídlo na chatě a pitný režim. Na tom druhém si vaříme sami, ale i v jeho ceně se odrazilo to, jak se zvyšovaly ceny potravin a energií. Přesto byl zájem velký. Přišlo třeba více rodičů s tím, že prosili, jestli by platba mohla být rozdělená do více měsíců, že by jim to pomohlo. Třeba mají dvě děti a obě chtějí na tábor, takže určitě přistupujeme i na tyto požadavky rodičů. Snažíme se jim vyjít vstříc. Taky jsme maminky a víme, že to někdy není jednoduché," dodává Čečetková.

Léto s hasiči

Jedno či dvě místa by se ještě našla na táboře pořádaném Okresním sdružením hasičů v Rychnově nad Kněžnou, který se koná od 30. června do 9. července na Pavlátově louce v Novém Městě nad Metují. Určen je dětem od 5 do 15 let a cena je 5 500 korun.

Nezaplněnou kapacitu u dvou táborů má také Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí. Tady si účastníci vychutnají atmosféru Severní Ameriky a Divokého Západu, nebo zažijí dobrodružství na táboře s tajemným názvem Levo tenete fían. "Ten se koná od 8. do 14. srpna a Divoký Západ od 14. do 19. srpna. Na obou je ještě deset míst volných. Jinak vše ostatní je zaplněné," podotýká ředitelka týnišťského domu dětí a mládeže Jana Kalousová.

Na Divoký Západ se vypraví děti od 1. do 6. třídy. Případné ubytování a stravování je zajištěno v domě dětí a mládeže, ale táborníci mohou přespat i doma. Cena je 2 500 korun a 50 korun zápisné. Tábor Levo tenete fían pak bude mít zázemí v Kosteleckých Horkách, tady je cena 3 450 korun a 50 korun zápisné.

Pro ukrajinské děti

Nabídka táborů byla bohatá také u rychnovského Déčka, ale i tam šly rychle "na odbyt". "Zájem je jak o pobytové, tak příměstské tábory. Jsou naplněny. Nyní budeme zkoušet udělat i tábor pro ukrajinské děti, jen se čeká na schválení projektu, tak uvidíme," dodává ředitel rychnovského domu dětí a mládeže Déčko Josef Solár.