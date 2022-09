Zdroj: Youtube

Více než dvacítka policistů propátrala ve vytipovaných územích v pozdních večerních hodinách desítky kilometrů.

Na nový domov čeká v Královéhradeckém kraji téměř 300 dětí

"Policisté rovněž prověřovali i další místa, kde by se mohla žena zdržovat, bohužel také bez výsledku. Přivolaný policejní vrtulník pak ženu po dvou hodinách vypátral na Týnišťsku v lesích zhruba ve vzdálenosti půl kilometru od domu. Na místo nálezu ženy uprostřed lesa okamžitě vyrazili policisté, kteří ji následně předali do péče lékařů. Podle zjištění na místě neutrpěla žena žádné vážnější zranění. Do pátrání se od prvopočátku zapojili spontánně hasiči a místní občané, kterým děkujeme," dodala policejní mluvčí