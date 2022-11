Osiřelá, s posprejovanými okny a fasádou, z části i bez oken a dveří – pekárna v Jiráskově ulici v blízkosti centra Rychnova nad Kněžnou dopekla už před pěknou řádkou let. Horko v ní od té doby bylo už jen při požárech, stala se i doupětem pochybných existencí. „Chystáme se nyní prostor sanovat, udělat v tom místě trochu pořádek. V současné době máme nějaké případné zájemce o pozemek a jednáme s nimi. Uvidíme, co z toho bude,“ uvedla Denisa Lukšová ze společnosti LB Group, s. r. o., která pozemek poslední roky vlastní.

Budoucí využití pro bytovou výstavbu přitom vyloučila: „Nemůže tam být už proto, že drážní úřad by to nepovolil. České dráhy by s tím měly velký problém, protože se bude rozšiřovat kapacita tratě pro průjezd vlaků. Půjde spíš o komerční využití. Firmy projevily zájem, že by tam měly své sídlo. Ještě to však není úplně aktuální, nyní je potřeba dát pozemek do pořádku.“

Z pekárny dům hrůzy

Společnost s ručením omezeným provozující pekárnu byla založena společenskou smlouvou v roce 1995. O zrušení společnosti Delekta rozhodla valná hromada ke dni 3. května 2006. Bylo to tři roky poté, co budovu zachvátil velký požár, který napáchal obrovské škody. Bojovalo s ním na šest desítek profesionálních i dobrovolných hasičů. Hořet začalo na půdě, kde bylo posléze nalezeno i bezvládné tělo pětatřicetiletého bezdomovce, který tu přespával a stal se obětí požáru. Naposledy tu hořelo před dvěma lety.

O objektu se vypráví ledacos. „Bylo to plné odpadků, injekčních stříkaček, proto se ani nedivím, že to dlouho nikdo nechtěl koupit, bylo to tam šílené,“ popsala prostředí chátrající stavby Denisa Lukšová.

„Byl to squat. V průměru tam bydleli tři, pět, někdy taky deset lidí. Pomohli jsme jim tuhle lokalitu opustit a přestěhovat do ubytoven v okolí. Někteří v nich zůstali, někteří už zase zmizeli,“ vylíčil před rokem situaci, která tu po léta panovala, spolupracovník Oblastní charity v Rychnově nad Kněžnou František Vogl. Dříve působil na městském úřadě jako kurátor pro dospělé a sociální pracovník.

Už od loňského září slouží lidem bez domova a v těžké životní situaci v Rychnově nad Kněžnou nízkoprahové denní centrum, které se otevřelo loni v září nedaleko dnes už zbořené pekárny, v čekárně bývalého autobusového nádraží. Potřební tu mohou využít toaletu, sprchu, potravinovou pomoc i kuchyňku pro přípravu jídla. Navíc se jim tu dostane i sociálního poradenství a podpory při jednání s úřady.