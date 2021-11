Lidé šokovaní zdražením plynu horečnatě shánějí krby a kamna na dřevo, které je nyní nejlevnějším zdrojem tepla. Je jich však málo. Třeba firma Krby kamna Kalous se sídlem na Chrudimsku a působností ve východních Čechách denně zaznamenává obrovský zájem zákazníků, kteří shánějí okamžité řešení, tedy přechod z plynu na biomasu. Ale pokud si někdo myslí, že vše vyřeší hned, bude zklamán. Nejsou kotle, nejsou kamna, výrobci nestíhají.

U poboček dodavatelů energií se nyní tvoří fronty nespokojených odběratelů. | Foto: Deník/Jana Vozárová

„Nejsou kotle, nejsou kamna, výrobci nestíhají. Lidé k nám volají neustále, ale můžeme jim nabídnout pouze to, co máme ve skladových zásobách. Jinak musejí počkat, třeba na kamna jsou to tři až čtyři měsíce,“ řekl majitel firmy Miloš Kalous.