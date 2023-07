Westernové tábořiště Vochtánka u Potštejna si již desítky let udržuje přírodní charakter v údolí řeky Orlice. Právě za klidem a romantikou pod hradem tam hosté rádi jezdí. Jediným „výkřikem“ moderní doby je možnost placení kartou v restauraci. To je však podle provozovatelky kempu Ivety Janebové pouze snahou vyjít vstříc hostům.

„V podstatě nám to takto vyhovuje. V našem případě se to tak nějak samo vyřešilo. Transakcí by bylo opravdu hodně. Další problém je v tom, že nás to zdržuje. Terminál máme jenom jeden a museli bychom pořídit druhý, což je další pronájem a další peníze.“

„Lidé u sebe peníze mají a nemusejí nic hledat. Z mého hlediska jsou procenta, která musím odvádět, neadekvátní. I když je to jedno nebo jedno a půl procenta, je to oproti zahraničí hodně. Je to podobné jako s mobilními telefony, odměna pro ně je vysoká. Speciálně v gastru nechce za tu dřinu nikdo dávat další peníze z ruky za takovou ‚slepou‘ službu. Na druhou stranu chápu, že je pro naše hosty, u nás zvláště pro cyklisty a běžkaře, lepší v tom, že nemusejí mít peníze po kapsách,“ uznává provozovatel Masarykovy chaty, který je s omezenými možnostmi platby kartou spokojený. Kdyby se pod Šerlichem platilo bezhotovostně, bylo by to pro něj nevýhodné.

„Rozčiluje mě, když čtu, že hospodští neumožňují platit kartou, aby měli černé peníze. Já také nechci, aby lidé platili kartou. Je to z prostého důvodu a určitě nejde o nějakou šedou zónu. Bance totiž jdou dvě procenta z obratu. Když si spočítám, kolik to je za měsíc, rozhodně to nejsou malé peníze. Vezměte si, že máte třeba svatbu s padesáti nebo i sto hosty,“ komentuje Iveta Janebová. Přestože si uvědomuje i další nevýhody, službu chce zachovat.

„Když je tady fronta a každý platí pivo kartou, nesmírně to obsluhu zdržuje. My to ale měnit nebudeme, protože jde o službu, na kterou jsou zákazníci zvyklí. Raději oželím dvě procenta. Když k nám dorazí lidé na kole a mají jenom kartu, tak je přece neodmítnu. V dnešním světě se navíc chce, aby se platilo kartou, systém nás do toho tlačí,“ konstatuje provozovatelka Vochtánky.

Jedním z těch, kdo Janebové v restauraci dělá při placení radost, je pravidelný host kempu David Bednář z Hradce Králové. Podle svých slov platí odjakživa zásadně v hotovosti. „Pípat kartou se rozhodně nechystám. Peníze jsou peníze. Když mám tisícovku, tak také tisícovku utratím a nepodporuju nějaké korporace. Naopak tím pomůžu hospodskému, který by vlastně jinak dostal méně, než mu já zaplatím. Prostě mu dám peníze, on mi vrátí zbytek, nemusíme někde klikat a všechno je jasné,“ hájí svůj postoj Bednář, který jako živnostník platbu v hotovosti preferuje i od svých zákazníků.

V areálu Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách omezení placení kartou rozhodně neplánují. Systém tam naopak rozšiřují. Hotovost lidé už nepotřebují nejen v chatě Kačenka, ale ani v bufetu.

„Myslím si, že to v dnešní době ani jinak nejde. Já moc nechápu argumenty některých podnikatelů, kteří to odmítají. Platby bankám stojí nějaké peníze, ale takový je život. Je samozřejmě nevýhoda, že máme méně hotovosti. Na druhou stranu lidé utrácejí kartami více peněz, takže se nám to nakonec vyplatí i přes poplatky. Navíc jsou klienti na karty zvyklí a příliš hotovosti často nemají,“ říká Tomáš Klinský ze společnosti Tendr Ski, která areál Šerlišský Mlýn provozuje.

S odmítáním platebních karet se v poslední době setkává stále více Čechů. Ukazuje to průzkum agentury STEM/MARK pro poskytovatele bankomatů Euronet. Tazatelé zjistili, že každý čtvrtý Čech se setkal s tím, že obchodníci přestali přijímat platební karty.