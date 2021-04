Třeba příznivci Pivovaru Agent v Olešnici v Orlických horách si pochutnají na dvanáctistupňovém speciálu Migula Bavarian Lager. Pojmenován byl po Oskaru Migulovi, který zdejší pivovar v roce 1869 založil a vedl až do své smrti.

Jeho synové na něj navázali, než se v roce 1945 pivovar uzavřel.

Jak prozrazují majitelé toho nového, kde tradici pivovarnictví obnovili v roce 2019, pro výrobu velikonočního speciálu použili nejen plzeňský světlý slad, ale také slad bavorský a vídeňský: "Je čtyřikrát chmelený odrůdami SAAZ a Perle, vařený na dva rmuty, a v našich sklepích si poležel celých osm týdnů. Výsledkem je pivo s jemně karamelovou chutí s nižší hořkostí, jemným řízem, plnějším tělem a bohatě krémovou pěnou."

"Piva máme pořád málo"

Milovníci piva si pochutnávají i na velikonočním speciálu z Neratova.

Obecně o naše pivo je zájem naštěstí slušný, takže nevyléváme, vždycky se prodá. Dá se říct, že piva máme pořád málo. Velikonoční speciál je letos světlá třináctka, je to klasický světlý ležák, spíš hořčí, vařený dekokční technologií. Je to tradiční způsob, kterým se pivo vaří možná už asi 180 let," vysvětluje neratovský podsládek Dominik Malík.

Ve středu se uskutečnil jeden z posledních závozů piva z Neratova před Velikonocemi. "Ve čtvrtek ještě rozvezeme pivo po Konzumech po okresech Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou a víc už nestihneme. Kdo by měl ještě chuť na velikonoční speciál, může se stavit ještě dneska, ve čtvrtek a v sobotu a neděli bude otevřený obchod v Neratově, kde bude k dostání," dodává Dominik Malík.

Velikonoční speciály připravil také dobrušský rodinný pivovar Rampušák. A zájem o ně napovídá, že by do čtvrtka mohly být vyprodané.