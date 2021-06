Dalším směrem mohou vyrazit bez obav z kolize s auty lidé z Týniště nad Orlicí. Cyklostezka vedoucí odsud do Křivic je už hotová a těsně před kolaudací.

"Lidé si ji už ale de facto otevřeli sami, protože nic nebrání jejímu používání. Je dlouhá 2 200 metrů, ovšem je speciálními dopravními emotikony označena až k nádraží, což byla jedna z podmínek dotace. Označili jsme takto i propojení s cyklostezkou do Petrovic. Kromě bezpečného cestování pro občany i turisty jsme vybudováním stezky získaly koridor, kde je v zemi podél trasy uložen hlavní přivaděč pitné vody pro město. To považuji za další důležitý přínos," říká starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský.

Náklady na výstavbu dosáhly 14 milionů korun, dotace pokryje 8 milionů korun.

Bezpečně dojedou cyklisté možná už za rok také z Rychnova nad Kněžnou až do Podbřezí. Na cyklostezky vedoucí z Rychnova má totiž navázat další úsek - od Ještětic. Hlavní silniční tah z Rychnova na Nové Město nad Metují, kterému se tak cyklisté vyhnou, přitom patří k těm nejnebezpečnějším v regionu.

O tom, že by se cyklisté měli dostat dále ve směru na Dobrušku, potažmo až na Náchodsko, se mluvilo už od začátku. "U motelu na cyklostezku navážou místní komunikace přes Podbřezí a na Lhotu a cyklisté vyjedou v Cháborách na křižovatce u autobusové zastávky, přejedou silnici a pokračovat budou moci na Mělčany, kam zatím vede polní cesta," uvedl Zdeněk Arnošt, starosta Bílého Újezdu, jedné z obcí zapojených do chystané cyklostezky.

Cyklostezka by měla zajistit příjemné a hlavně bezpečné cestování na kole rovněž mezi Doudlebami nad Orlicí a Vamberkem. Na frekventovanou silnici I/11, která je spojnici mezi východem Čech a severní Moravou, se tu žádný z cyklistů ani neodváží vyjet.

"Jet po silnici první třídy, si myslím, není dobrý nápad, je to velice nebezpečná záležitost," potvrzuje starosta Vamberku Jan Rejzl.

Jakási "nouzová" cesta prý existuje: "Ale je kostrbatá a v Doudlebách je třeba podcházet metr a půl vysokým podjezdem pod železnicí. Cyklostezka by to posunula úplně někam jinam," uvědomuje si starosta.

Loni proto město Vamberk nechalo spolu s Doudlebami zpracovat studii.

"Na půlce cesty mezi našimi obcemi je čistička odpadních vod a z Doudleb k ní se skutečně bavíme o cyklistické stezce, vedené přes louky a překračující rameno Orlice. Nicméně od čističky do Vamberka je stará panelová cesta a ze studie jsme se dozvěděli, že podle dopravního značení se bude jednat o místní komunikaci, po níž povede cyklotrasa. Byť se to zdá jako formalita, má to dopad na to, kdo a o jakou dotaci může žádat. Doudlebští na svém katastru budou teď připravovat ryzí cyklostezku a žádat o dotaci na ni, ale ve Vamberku se bude jednat o rekonstrukci místní komunikace. Jedná se o jiné prostředky, jiné řešení a trošku jiný režim. Na naší straně jsou pak ještě nějaké nevypořádané pozemky se státem, což dlouhodobě řešíme, je to bohužel běh na dlouhou trať," vysvětluje Jan Rejzl.

Jak však dodává, cyklostezka navazující na panelovou cestu může vzniknout nezávisle na tom, jak bude postupovat Vamberk: "Pokud by se všechno dařilo, domnívám se, že to může trvat dva roky."

Na jakou cyklostezku Rychnovska se vydat?

Lesní - mezi Borohrádkem a Velinami

Zámecká - z Lípy nad Orlicí přes Čestice, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Záměl do Potštejna

Pivní - mezi Rychnovem nad Kněžnou a Studánkou

Podél Budína - mezi Rychnovem nad Kněžnou a Lupenicí

Cyklostezka mezi Rychnovem nad Kněžnou, Lipovkou, Solnicí a Ještěticemi

Cyklostezka mezi Třebechovicemi pod Orebem, Petrovicemi a Týništěm nad Orlicí tvoří část Orlické cyklistické trasy

Cyklostezka mezi Opočnem a Dobruškou spojuje dvě města spjatá s životem světoznámého malíře Františka Kupky