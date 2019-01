Rychnovsko /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách zve ve středu 30. ledna od 19 hodin na přednášku Petra Rybáře na téma Santorini - nejkrásnější souostroví, svědek zmizelé Atlantidy.

Petr Rybář povypráví o Santorini. | Foto: pixabay.com

Obecní živnostenský úřad se uzavře

Kostelec nad Orlicí - Pokud se ve středu chystáte navštívit Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad v Kostelci nad Orlicí, měli byste to stihnout co nejdříve. Ve středu od 13 do 17 hodin bude obecní živnostenský úřad z technických důvodů uzavřen.

Nahlédněte do historie mlýna

Opočno - Do konce měsíce ledna je v Informačním centru Opočno k vidění výstava Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Představuje minulost, současnost i možnou budoucnost bývalého Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí.