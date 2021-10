"Problémy byly, jsou a budou. Když se objeví, tak se musí hlavně co nejlépe a nejefektivněji vyřešit. To se nám ve většině případů daří. Snahou je předcházet tomu, aby se problémy vyskytovaly a hromadily," říká starosta Petr Lžíčař, který poskytl Deníku rozhovor.

Z čeho naopak máte radost?

Určitě z toho, že po „koronavirové“ pauze se v našem městě vrátil do starých kolejí kulturní a společenský život. Mohli jsme opět uskutečnit tradiční akce, mezi něž opatří Svatováclavské slavnosti či Filmová klapka. Cením si toho, že jsme otevřeli novou expozici vlastivědného muzea – Dům Františka Kupky v čp. 323, kde umělec v mládí žil. Myslím si, že 150. výročí narození světoznámého malíře jsme i se sousedním Opočnem oslavili důstojným způsobem. Jsem samozřejmě rád, že letos se otevřel Lidl, v současné době pak probíhá stavební řízení nového obchodního centra v sousedství Penny a Lidlu. Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum dokončila a otevřela novou školní budovu s moderním vybavením.

Město dále podpořilo Stavební bytové družstvo v Dobrušce, které se ujalo výstavby čtyř vila domů s 52 byty. Potěšil mě rovněž zájem developerů o další bytovou výstavbu v našem městě. Třípodlažní stavba sedmnácti malometrážních bytových jednotek v ulici Františka Kupky je hotová. Byly odstraněny drobné nedostatky a nyní se čeká na upřesnění termínu kolaudace.

Jsou už všechny byty v novém bytovém domě města „obsazeny"? Jaký byl zájem?

Zájem byl velký. V současné době probíhají prohlídky bytů zájemci a sestavuje se konečný seznam nájemníků.

Na jakých dalších velkých investicích se v současné době pracuje?

Naší hlavní investiční akcí je v současné době stavba sportovní haly za částku blížící se 100 miliónům korun. Hotovo má být o letních prázdninách příštího roku. Dále byly zahájeny práce s dotací ve sportovním areálu Základní školy Františka Kupky, kde vzniká sprinterská dráha s doskočištěm pro skok daleký.

Současná situace není jednoduchá, je poznamenaná koronavirem. Potýkáme se s krizí v energiích, zdražují stavební materiál a služby… Navzdory těmto problémům jedeme „naplno“.

Co je nového ohledně rekonstrukce bazénu a koupaliště?

Chystá se plánovaná rekonstrukce. Na základě schválené studie a projektu pro územní řízení probíhá první fáze stavebního řízení. Příští rok předpokládáme získat stavební povolení a podat žádost o dotaci.

Jedním z problémů z pohledu obyvatel města je to, že pracoviště dobrušského úřadu jsou rozmístěna v několika budovách. V jakém stádiu jsou přípravy stěhování městského úřadu na jedno místo - do budovy bývalé univerzity?

Byla podepsána smlouva se stavební firmou včetně všech povolení a práce byly zahájeny. V současné době se v přízemí mění hotelové pokoje na kanceláře, přestavba by měla být dokončena v příštím roce. Ke zpoždění došlo z důvodu, že jsme čekali na dotační příspěvek na úpravu veřejných budov. V budově již pracuje jeden odbor, částečně i druhý. Věřím, že příští rok se do budovy nastěhují další odbory a občané najdou prakticky vše pod jednou střechou.