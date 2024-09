Z letošní úrody pěstitelé díky počasí moc radosti nemají. Brzký nástup jara, pak mrazy a spálené květy… To se promítlo i do provozu pálenic a moštáren na Rychnovsku. Přečtěte si, kdy do nich můžete s ovocem zamířit a na kolik vyjde jeho zpracování v pálenku či mošt.

„Z důvodu letošní neúrody nepřijímáme na zpracování čerstvé ovoce - třešně, špendlíky, višně a švestky. Od 10. 8. 2024 budeme přijímat hrušky na kvas. Od 14. 9. 2024 budeme přijímat jablka na kvas. Od 10. 8. 2024 budeme po předchozí telefonické domluvě přijímat také kvasy. U třešní, višní, špendlíků a švestek je objem kvasů pro příjem podmíněn objemem 80 litrů,“ upozornila na svých webových stránkách Palírna L+L v Malé Ledské u Častolovic.

Cena pálení pro letošní sezonu je tady 130 korun za litr 50% destilátu. Při ředění na 52% je cena cca 135 korun za litr.

Nechat si proměnit úrodu v tekutý nápoj můžete v Rychnově nad Kněžnou v Podorlické sodovkárně, a to od 9. září do 31. října, v září od pondělí do čtvrtka mezi 9.00 a 16.00, v neděli pak od 15.00 do 18.00. V říjnu je provoz ve všední den stejný, v neděli je otevřeno od 14.00 do 17.00. Služba je určena drobným pěstitelům.

Mošt i do krabice

Při dodání vlastních jablek vyjde lahev moštu na 18 korun, 1 litr vylisované šťávy na 15 korun, 3 litry moštu v krabici na 95 korun, 5 litrů moštu v krabici na 125 korun.

Jiní možná dají přednost lahodné pálence. I v tu si můžete nechat ovoce v Rychnově zpracovat: „V naší palírně pálíme nejenom vlastní pálenky, ale zpracujeme i ovoce pěstitelů. Kvas na výrobu pálenky vyrábíme pro pěstitele z jablek, hrušek a švestek, ostatní druhy pálenek vyrobíme z vašeho kvasu.“

Na jedno pálení je tu potřeba 100 až 150 litrů kvasu a proces trvá přibližně dvě hodiny. K dispozici je i výroba kvasu z vlastního ovoce (jablka, hrušky, švestky) s minimálním množstvím 50 kg.

Objednávky na pálení jsou přijímány od pondělí do pátku v čase od 6.00 do 14.00. Příjem ovoce na kvas probíhá v září od pondělí do čtvrtka mezi 9.00 až 16:00 a v neděli mezi 15.00 až 18.00, v říjnu od pondělí do čtvrtka mezi 9.00 až 16.00 a v neděli mezi 14.00 až 17.00. Příjem ovoce na kvas do nádob palírny skončí 31. října.

Cena za 1 litr 50% destilátu je 240 korun včetně spotřební daně.

Palírna nabízí službu navíc: „Na objednávku a při dodání min. 500 kg ovoce lze vyrobit kvas v našich nádobách a následně destilát z vašeho ovoce. Před pálením nebo příjmem ovoce na pálení je nutno doložit občanský průkaz, katastrální území a číslo parcely vlastníctví pozemku nebo nájemní smlouvu na pozemek, ze kterého ovoce pochází. V omezeném množství nabízíme litrové lahve (záloha 10 korun).“

Moštárny jedou do října

Od pátku 6. září rozjíždí provoz opočenská moštárna. Otevřeno má mít do 21. října (poslední odběr moštu 25. října), a sice od pondělí do pátku od 15.00 do 17.00, v sobotu od 8.00 do 11.00.

„Jablečný mošt budeme stáčet přednostně do Bag in boxů o 5 litrech, z důvodu nedostatku suroviny. Za 5 litrů sterilního moštu v Bag in boxu zaplatíte 130 korun. Pokud bychom stáčeli do lahví od minerálek (0,7 l), cena zůstává na 13 korunách za lahev (80 lahví/100 kg jablek). Platba hotově. Jablka dodávejte zralá, nenahnilá, nevykrajovaná, nečervivá s nejmenším průměrem 4 cm,“ doplňují provozovatelé moštárny na webu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opočno.

Možná jste ještě nečetli: Nostalgie starých časů. Nejen historické traktory drnčely na Skršické brázdě