Opočno – Vrásky na čele dělá pěší zóna v Opočně některým podnikatelům.

Pěší zóna zklidní historickou část města, bere však tržby | Foto: Archiv Deníku

Provozovatelé vinotéky už se přestěhovali ze Zámecké ulice do centra města - na Kupkovo náměstí. Další podnikatel si stěžuje na úbytek stálých poledních strávníků, kteří nejsou ochotni přijít pěšky. Jiný provozovatel však zónu bez aut naopak vítá. Radnice chce historickou část města oživit informačním systémem a tím i lidmi.

Turisté je neuživí

Vinotéka v Zámecké ulici fungovala od dubna loňského roku, v červnu se začalo s rekonstrukcí a dostavil se pokles počtu zákazníků. „Bylo to klasické staveniště, dostupnost byla horší, na provozu zařízení se to pochopitelně odrazilo,“ připomíná provozovatelka vinotéky Zuzana Chadimová loňský rok.



Po dokončení rekonstrukce se situace změní. Zámeckou ulicí budou procházet turisté k zámku. Místo v této ulici se potom naopak může jevit výhodně.

„Pokud by se jednalo o vinárnu, možná ano. Ale u vinotéky je to jiné. Zákazníci si zde mohou samozřejmě posedět při sklence vína, ale především nabízíme široký sortiment lahvového vína včetně archivního, díky větším prostorům teď i kvalitní čaje a čokolády. Prodej je pro nás stěžejní a lidé jsou zvyklí nakupovat v centru, kam mohou zajet autem,“ poukazuje Chadimová na současný trend, kdy obchodník se musí přizpůsobit. Zdůrazňuje, že turisté by je neuživili, obchodníci musí spoléhat na místní.



Majitel penzionu V Podloubí s ní souhlasí, ale stěhování u něho nepřipadá v úvahu. „Dům jsem koupil v roce 1994 od města v katastrofálním stavu. Předělali jsme ho na penzion, v přízemí je restaurace a salonek s kulečníkem, nahoře pokoje. Samozřejmě náklady nebyly malé, ale návštěvnost byla solidní, ta práce za to stála. Teď je všechno jinak,“ nevěří ve zlepšení Jan Dolek, turisté prý mu nepomohou. „Přestali jezdit stálí strávníci na polední menu. Byli zvyklí zajet s autem až na místo, teď by museli zastavit na Kupkově náměstí a jít pěšky. Dříve tu bývalo v poledne plno, teď přijde pár lidí. Když se dnes podíváte na Trčkovo náměstí, je tu mrtvo.“

Bez aut lepší

Lépe jsou na tom provozovny v blízkosti Kupkova náměstí, Pavel Mošner je s pěší zónou spokojen. Jeho Road bar je hned na jejím začátku, z centra je to pár metrů.

„Pro mě je to určitě přínosem. Každý rok dáváme zahrádku, lidé si zvykli na posezení venku. Teď, když tu nebudou jezdit auta, bude to ještě mnohem lepší,“ vítá provoz bez aut Pavel Mošner.

Podmínka dotace

Radnice si je vědoma různých reakcí na pěší zónu, nicméně je přesvědčena o tom, že rozhodnutí bylo správné. „Pěší zóna byla jedním z podstatných ukazatelů pro získání dotace na rekonstrukci Trčkova náměstí a Zámecké ulice. Zklidnění historické části města od dopravy je dnes běžným trendem, bohužel to může přinést i problémy některým podnikatelům,“ připouští starosta Štěpán Jelínek.



Zároveň upozorňuje na to, že město plánuje oživení Zámecké ulice i Trčkova náměstí. „Budeme sem směrovat celý informační systém. Pokud se podaří udělat z historického centra místo, kam budou chodit rádi turisté i místní, mohlo by to pomoci i zdejším podnikatelům.“

Dana Marková