"Restaurátor jel kolem a byl se na sousoší podívat. Slíbil mi, že příští týden, maximálně za 14 dní to dá do kupy. Barva se během deště moc nesmyla, ale říkal, že určitě půjde dolů," uvedla referentka památkové péče v Rychnově nad Kněžnou Hana Dvořáková.

Sousoší Bylo nás pět inspirované stejnojmennou knihou rychnovského rodáka Karla Poláčka bylo odhaleno 28. června 2003. Zúčastnil se ho tehdy i Karel Smyzcek, režisér televizního seriálu Bylo nás pět, a představitelé dětských hrdinů. Už v roce 2004 kdosi sousoší pomaloval rtěnkou, před pěti lety pak někdo ukradl cedulku se jmény románových kamarádů.

Moc se o tom nemluví, ale s vandaly mají v Rychnově smutné zkušenosti.

"Pokud jde poškození odstranit jako v tomto případě chemicky, tak to ještě jde. Ale stalo se nám třeba tady před kaplí Proměnění Páně, že asi opilý chlap vylezl na kříž a serval Kristovi korunu. To pak bývá problém. Na kapli jsou naštěstí kamery a byla to trošku známá "firma", uhradil to. Ale nejde o peníze, ale o to poškození, každý zásah je pro tu památku škoda," vysvětluje Hana Dvořáková.

Jak říká, každou chvíli se něco objeví. Pokud jsou památky v centru Rychnova a pod dohledem kamer, dají se ještě pachatelé zjistit. Horší je to v těch případech, kde instalace kamer možná není. A takových památek je v okolí dost. Město se pak musí spoléhat na všímavost lidí, kteří se pohybují kolem a není jim jejich poškozování lhostejné. Toto prý funguje dobře, upozorňují na ně. Ale odhalit a usvědčit samotného viníka už tak lehké není. Úhrada škod jde pak z rozpočtu města.