S nákupem technického vybavení do kdysi vysídlené a nyní znovu životem tepající vesnice v Orlických horách pomohla Nadace ČEZ. Sdružení Neratov vzniklo už v roce 1992 s cílem navrátit do stejnojmenné osady život, což se mu podařilo.

Set vari sekačka a fréza. | Foto: archiv Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podporuje Sdružení od samého počátku pravidelně. Peníze z ní směřují do různých oblastí například na dostavbu chráněných dílen, chov zvířat, rozvoj sociálních služeb, šití roušek či technické vybavení. Celková částka od roku 2008 přesáhla 2 miliony 200 tisíc korun. V loňském roce podpořila projekt technického vybavení částkou 150 tisíc korun. Jedná se o komplet set VARI kombinující travní sekačku a frézu na sníh pro chráněné dílny Kopeček a dvě elektrické nákladní tříkolky pro střediska Zahradnictví a Pradlenka. Vybavení významně ulehčí práci lidem s postižením, kteří jsou zaměstnanci spolku a rozšíří také jejich pracovní dovednosti.

„Díky výkonné sekačce budeme udržovat travnaté plochy a v zimě díky fréze na sníh snáze uklízet dvůr chráněných dílen Kopeček, parkoviště a příjezdovou cestu. V současnosti jsou tyto práce prováděny manuálně a jsou pro zaměstnance s postižením namáhavé. Pořízením elektrických nákladních tříkolek nahradíme využívání stávajících dodávek, které nebývají zcela zaplněny nákladem, avšak vyjíždět musí, aby zajistily hladký provoz středisek a dopravily včas požadovaný náklad mezi nimi. A další výhodou je, že chráníme přírodu, elektrické tříkolky jsou pro životní prostředí přínosem. V Neratově se ochraně ovzduší a přírody věnujeme dlouhodobě, např. všechny kotle máme na dřevěné pelety a ne na uhlí,“ upřesňuje Antonín Nekvinda ze Sdružení Neratov.

Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 a od té doby vrátilo život do vysídlené vsi Neratov, kam přivedlo nové stálé obyvatele, obnovilo budovy, zřídilo obchod, rekreační chatu, pivovar, hospodu, bistro a kde také během roku pořádá mnoho kulturních, charitativních a duchovních akcí. Založilo chráněné bydlení, kde žijí lidé s mentálním postižením. Otevřelo chráněné dílny s různým zaměřením, kde našlo práci na 200 osob s různými druhy znevýhodnění. Zřídilo speciální školu, pro kterou předloni vybudovalo novou bezbariérovou moderní budovu v nedalekých Bartošovicích. V Neratově funguje i hospoda a pivovar, ve kterých také pracují lidé s handicapem. Spolek rozšířil svou působnost a nabídl zaměstnání lidem s postižením i v Žamberku a vzdálenějších Králíkách, v roce 2020 zaregistroval další sociální službu – denní stacionář, a tím to z daleka nekončí. Podařilo se i velmi citlivě zrekonstruovat kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je na seznamu kulturních památek. Sjíždí se sem mnoho poutníků i turistů, kteří obdivují unikátní skleněnou střechu kostela.

„Nadace ČEZ nás podporuje pravidelně a jsme za to velmi rádi. Celkem jsme od Nadace ČEZ dostali příspěvky na různé projekty v hodnotě více jak 2 miliony 200 tisíc korun. A nejen to zaměstnanci Skupiny ČEZ nám pomáhají i v rámci dobrovolnických dní a my si toho velmi vážíme a jsme rádi za každou pomoc,“ říká Jana Němcová, předsedkyně rady spolku.

