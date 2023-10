„Chybí také třeba běžné analgetikum Novalgin, což je hodně předepisovaný lék. Z antibiotik bych zmínila Doxyhexal. Bývá to tak, že se objeví jeden lék, na který jsme čekali, konkrétně třeba Erdomed po 60 tabletách, a v tu chvíli nám už chybí jiný. Situace rozhodně není dlouhodobě řešená tak, aby bylo všechno v pořádku,“ říká lékárnice.

„Podzimu se obáváme. Minulý týden jsem zažila situaci, kdy u nás maminka s plačícím dítětem přišla pro penicilin, jehož zásilka nepřišla. Jediné, co jsem jí mohla říci, bylo, aby si obešla jiné lékárny. Je to nepříjemné,“ popisuje Zdeňka Schwengerová z lékárny U Svatého Havla na poliklinice v Rychnově nad Kněžnou a potvrzuje, že momentálně již penicilin na skladě je, ovšem situace zůstává nejistá.

Tablet penicilinu mají relativně dost i v lékárně Dr. Max v rychnovské Jiráskově ulici. Chybějí však sirupy.

„Například Ospen jsem už dlouho neviděla. Nedostatek řešíme půlením či čtvrcením, voláme si i do jiných lékáren a zjišťujeme stavy, aby se na pacienty dostalo. Když člověk zapátrá, dají se v poslední době léky sehnat lépe než dříve. Výpadky byly vždy, ale teď trvají déle a jsou častější. Za covidu se pořádně nevyrábělo, je centralizovaná výroba, suroviny se nakupují v Indii nebo Číně a potom se stává, že mají nedostatek všichni,“ vysvětluje Lenka Smutková z lékárny Dr. Max. V ruce má popsaný papír formátu A5 se seznamem léků, které nutně potřebuje a již nějakou dobu nejsou. Několikrát denně se dívá, zda se u dodavatelů nějaký neobjeví.

„Situace není ideální a já osobně nepředpokládám, že se to nějak výrazně zlepší,“ dodává Smutková. Také její kolegyně se shodují, že jim neustálé řešení nedostatku léků komplikuje práci.

„Jsem lékárník a přála bych si pacienty vybavit lékem a vysvětlit jim, jak ho má správně užívat. Místo toho jim musím říkat, že jejich lék není a ať to zkusí někde jinde. Svoji práci mám ráda, ale toto mě poslední dobou velmi vadí. Začalo to samozřejmě s covidem. Zažila jsem doby, kdy to byla jinak, ale teď netušíme, jestli se to změní,“ krčí rameny Zdeňka Schwengerová.

Podobně hovoří lékárníci napříč okresem. Navíc se obávají prohloubení problémů s narůstajícím počtem respiračních onemocnění a dalších chorob.

„Momentálně máme nějakou zásobu slabšího penicilinu pro děti, ale nejsou sirupy a silnější tablety pro dospělé. Je vidět, že je vyšší nemocnost co se týče angín, protože je výrazně častěji předepisován lékaři. Řešíme to s nimi, domlouváme možnosti objednání u jiné firmy nebo změnu dávkování. Lidé berou dvě nebo tři tablety najednou, anebo se naopak půlí, abychom se dostali na správnou dávku s tím, co je právě k dispozici,“ vysvětluje pracovnice lékárny v Kostelci nad Orlicí, která si nepřála zveřejnění jména.

Kromě obvolávání firem s dotazy na konkrétní položky lékárny využívají rezervační systém dodavatelů. To je prý jediný další nástroj, jak léky včas zajistit.

„Umožňuje nám v něm mít zhruba 50 léků. Personál nemůže pořád telefonovat, jestli něco někde náhodou nedostali. Často nám však nezbývá než pacientům poradit, aby si obešli nebo obtelefonovali jiné lékárny. Máme přislíbeno, že na podzim bude všechno v pořádku. Nemyslím si však, že je pan ministr schopen s tím něco udělat. Problémy se netýkají jen České republiky, ale celé Evropské unie,“ odpovídá Zdeňka Schwengerová na dotaz na současné možnosti lékáren a výhled do dalších týdnů.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude do konce listopadu v České republice 360 tisíc balení penicilinu. Podle něho se postupně dostává do lékáren, distributoři ale prý lék nedodávají do všech lékáren rovnoměrně.

„Ministerstvo nám chce omezit zásoby a rozdělit je rovnoměrně mezi všechny lékárny. Nevím, jestli je to šťastné řešení. Myslím si, že s penicilinem to nebude tak špatné jako třeba vloni, kdy nebyl vůbec. Ale jestli se zklidní trh a bude méně výpadků, to je těžké říci,“ dodává Lenka Smutková.