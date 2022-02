"Dávám bolševikovi rok, maximálně dva", "Co je to tady za hnusnou máničku?" nebo: "To máš z toho, s kým se taháš. S nějakým anarchistickým bohémem, rudým bolševickým nokem!" Tyto a mnohé další oblíbené hlášky z legendárních Pelíšků teď zaznívají z prken, které znamenají svět, v Českém Meziříčí. Dnes už filmovou klasiku převedla do jevištní podoby nejmladší generace zdejších herců. Nejmenší chodí teprve do čtvrté třidy, nejstarší už oslavil osmnáctiny. V posledních dnech je podle režiséra tohle téma stále aktuálnější.