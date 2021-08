"Část se již užívá, technika se do původní hasičárny nevešla. Jinak Orlickohorské centrum ještě dokončujeme a je třeba dokoupit do něho vybavení, máme ještě tak na měsíc a půl práci," říká starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Při pohledu na areál je však už teď spokojený: "Neměli jsme žádný kulturní dům. Sál budeme moci využít pro plesy, zábavy, přednášky, setkávání, může se tam i cvičit. "

Nedále by tu měla fungovat už vybavená keramická dílna sdružení Za horami. Komplex zahrnuje také cvičnou kuchyň, šatnu, sociální a další nezbytné zařízení. Přístupy do kulturního domu jsou bezbariérové.

Najdou se tu rovněž dostatečné prostory pro uskladnění obecní techniky a materiálu. "Techniky už dnes máme hodně. Potřebujeme někde schovat na léto frézu, na zimu sekačky. I okolní asfaltové prostory jsou obrovské, oplocené a pod dohledem kamer. Odstavili jsme tam rolby na úpravu běžeckých tratí a máme tam uskladněné i celé osvětlení z běžecké dráhy," poukazuje starosta na to, že obec tohoto místa potřebuje opravdu hodně.

Peletkárna nebyla v provozu už déle než pět let. "Nechtěli jsme to nechat padnout, aby z toho nezůstala jen skládka. Když už to bylo opuštěné a začal se tam navážet binec, dohodli jsme se s majitelem a koupili to. Jsem rád, protože naše bývalé čtyři budovy byly roztahané všude možně, nyní máme vše na jednom místě, zázemí pro celou vesnici a je to upravené," pochvaluje si Vojtěch Špinler.

Přestavba vyšla na více než 30,5 milionu korun. Z toho zhruba polovinu pokryla dotace z podprogramu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, který je součástí programu Podpora revitalizace území.

„Je to typická ukázka nejlepší praxe. Objekt, který roky hyzdil obec, opět slouží občanům. Jedná se o skvělý důkaz toho, že brownfieldy mají obrovský potenciál,“ hodnotí projekt ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Od roku 2021 podporu určenou pro revitalizaci brownfieldů poskytuje Státní fond podpory investic, který vyhlásí další výzvu pro přijímání žádostí do programu Brownfieldy ještě letos v září.