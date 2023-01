Ačkoli se jí nepoštěstilo, aby nějakou výtvarnou školu vystudovala, svého snu se nevzdala a šla za ním. Za sebou má už řadu výstav. Od světa umění ji vzdálily jen mateřské povinnosti a doba covidu. Vrátila se však do něj se vším nadšením a nasazením. A volba první zastávky její nové velké výstavy byla jasná.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

K opočenskému zámku jí to prostě táhne, má ho ráda. V prostorách zdejší hladomorny našla pro své kulisy pekla a čertí sebranku ideální prostředí. Návštěvníci tu natrefí dokonce na samotného Lucifera, ale třeba i na permoníky. Jsou součástí příběhu, který výstava vypráví.

„Baví mě pohádka. Nechodí tam žádný krampus, ale o víkendu tam provází takový milý čert. Je to milá, neděsivá výstava pro všechny věkové kategorie,“ ujišťuje autorka, která však svým postavám vtiskla hodně reálnou podobu.

„Jsou to železné, různě nasvářené konstrukce, na nichž jsou vymodelovaná těla. Obličeje mají živé oči, jsou tam vložena protetika, postavy jsou potažené kožešinou, mají vestičky, permoníci své oblečky i nábytek je úměrný jejich velikosti,“ popisuje výtvarnice.

Jako v pravém pekle

Do dekorace neopomněla zakomponovat ani velkou pekelnou bránu, čertovskou poštu či velký Luciferův dalekohled. Atmosféru umocňují hlasy, další zvuky, přítmí i jemná kouřová clona.

„Řekla jsem si, že by bylo dobré zkusit něco jiného než to, co mají ostatní. Zatím se to osvědčilo a zájem je velký. A kdo chce, může ochutnat také čertí koláče, protože čerti mají koláče obzvlášť rádi. Peče nám je spolu s kremrolemi paní Jílková a o víkendu se prodávají. Výstava bude k vidění v Opočně do 26. února a uvidíme, jak se dohodneme s panem kastelánem, možná ji ještě o týden prodloužíme,“ dodává Šárka Rusínová.

Výstava je přístupná každý den od pondělí do pátku od 9.30 do 15 hodin pro školy a školky, o víkendech pak od 10 do 16 hodin. Bude putovní, objevit by se tak mohla nejen na památkách. Jednou z chystaných zastávek bude třeba Máchovo jezero, ale možná na ni v budoucnu narazíte i v některém z obchodních center.