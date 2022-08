"Hledali jsme smysluplné využití pro prostory v areálu bývalé nemocnice, konkrétně šlo o budovu bývalé porodnice a chirurgie, která byla už deset let uzavřena. Ve spolupráci se zástupci Královéhradeckého kraje a města Dobruška jsme se nakonec rozhodli využít prostory pro vybudování nového centra, mimo jiné i pro osoby s Alzheimerovou chorobou, které tady dosud chybělo,“ vysvětluje záměr tajemnice městského úřadu v Opočně Renáta Černá s tím, že stavební práce byly dokončeny letos v květnu. Do vzniku zařízení zainvestoval kraj. Stavba vyšla zhruba na 90 milionů korun bez DPH.

Práce finišují

Momentálně probíhá fáze vybavování interiéru. Přebudovaný pavilon bývalé porodnice narostl o jedno patro. V prvním až třetím nadzemním podlaží budou pokoje s vlastním sociálním zařízením, kuchyňka a jídelna. V přízemí kanceláře, rehabilitace, modlitebna, jídelna zaměstnanců, přípravna jídel, kotelna a součástí stavby jsou také terasy. Budova nabídne zázemí celkem 47 klientům za zvýšeného dohledu a potřebné specifické zdravotní péče odborného personálu.

Opočno nechce, aby bývalá nemocnice upadla zcela v zapomnění, a tak organizace spravující domov pro seniory byla pojmenována po lékaři Františku Aloisi Skuherském, který v 19. století položil její základy. Společnými provozovateli budou města Opočno a Dobruška. Samotný nový domov pro seniory ponese jméno Rudolf - z úcty k mecenáši Skuherského celoživotního díla knížeti Rudolfu Colloredo-Mansfeldovi. Přidá se k už fungujícímu zařízení Jitřenka.

Proměnou projde i park

Park, do něhož je Domov Rudolf zasazen, ještě čeká úprava. "Chceme, aby se klienti našeho centra a jejich blízcí cítili co možná nejlépe,“ říká Černá. Park projde během letošního podzimu celkovou revitalizací, kterou podpořil Nadační fond Škoda Auto. Rozdělená je do tří etap. "V té první by mělo dojít nejen na výsadbu nové zeleně, ať už stromů nebo keřů, ale také například na vybudování chodníků. V budoucnu je plánována ještě stavba altánu, který by měl klientům ještě více zpříjemnit jejich každodenní život v tomto specializovaném centru,“ prozrazuje ředitel nadačního fondu Ladislav Kučera.

Den otevřených dveří

Nový domov pro seniory si veřejnost bude moci prohlédnout ještě před oficiálním otevřením, a to 26. srpna během dne otevřených dveří. Žádostí o přijetí do centra přichází dostatek. „Domov je určen zejména pro obyvatele Opočna, Dobrušky a přilehlých obcí. Žádosti o umístění však mohou podávat i obyvatelé dalších měst a obcí, jejichž blízcí, trpící Alzheimerovou chorobou, žijí v jiných koutech České republiky,“ podotýká Kamila Vilímková, ředitelka Domova F. A. Skuherského, který provoz Domova Rudolf zaštiťuje. „Pořadník se plní tak, že jsme si už téměř jistí, že se nám podaří kapacitu stoprocentně naplnit. Osm lůžek z celkového počtu však bude vyčleněno pro poskytování péče seniorům klasického domova a další čtyři lůžka ještě pro odlehčovací služby,“ dodává.

Záměr zrušení nemocnice v Opočně vyvolalo před lety velkou vlnu nevole, jenže rozhodnutí kraje tehdy nezabránily ani protesty. Kraj si ponechal jen budovu léčebny dlouhodobě nemocných a laboratoř klinické biochemie spadající pod nemocnici v Náchodě. Město Opočno získalo většinu areálu bývalé nemocnice od kraje v roce 2013. V přestavěné budově rentgenu vznikla poliklinika s několika specializovanými ambulancemi. Pro využití bývalé budovy chirurgie a už zmíněné porodnice město hledalo nového investora. Neúspěšně. "Oslovila jsem Královéhradecký kraj, pana Dernera a bývalého pana hejtmana Štěpána, jestli by nechtěli budovu znovu využít. I vzhledem k tomu, že tu máme nedostatek míst pro lidi, kteří potřebují každodenní péči. Společně jsme se dali do práce, kraj si vzal tuto budovu do svého vlastnictví a dokázal ji zrekonstruovat," přiblížila zrod plánu na nové využití starostka Opočna Šárka Škrabalová, která je ráda, že se nyní bývalá nemocnice i prostranství okolo znovu oživí.