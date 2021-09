Zájemce pak zve Farní charita od 15 do 16.30 i na prohlídku nově zřízeného Denního stacionáře pro lidi bez domova Na Sboře, kde se mohou seznámit s touto službou.

Komentované prohlídky Stacionáře sv. Františka, jarmark výrobků uživatelů služeb, soutěže a dílny pro děti na zahradě – nejen to je na programu pátečního Dne charity v Palackého ulici v Rychnově nad Kněžnou, který bude lákat od 9 až do 17. hodiny. Občerstvení je zajištěno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.