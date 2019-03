Když si obyvatelé Rychnova nad Kněžnou chtějí udělat pěkný výlet, většina z nich se vypraví zhruba tři kilometry za město do přírodního parku Lesa Včelného. Oblíbeným turistickým cílem je toto místo již od dob největší slávy místních lázní, a to je už dobrých dvě stě let. Podívejte se s námi, jak to v Lese Včelném vypadalo dříve.