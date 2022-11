Před lety zastupitelé Černíkovic na Rychnovsku přemýšleli nad budoucností budovy školy z roku 1848. Z původně zvažované rekonstrukce nakonec sešlo, už více než rok vedle ní stojí škola zcela nová. „Ukázali jsme jim, co tady lze postavit a jak se vyhnout problémům ve stávající škole, která má nízké stropy, metrové zdi, nemá absolutně žádné tepelné izolace a podobně,“ vysvětluje jednatel společnosti Stapring Michal Fenyk důvody, proč se zastupitelé přiklonili k variantě výstavby nové budovy. A není jen tak ledajaká. Jde o pasivní stavbu, která spotřebuje jen minimum energií. To se ukazuje zvlášť v době jejich prudkého zdražování jako dobrá volba.

Do školy v Černíkovicích docházejí děti od prvního do pátého ročníku, přičemž vzdělávací instituce pojme až 60 žáků.

„Je nuceně větraná, je tu konstantní teplota, vyměňuje se vzduch, je zdravá a šetrná vůči životní prostředí, protože tím, že rekuperuje teplo, šetří,“ dodává Fenyk výhody moderní stavby. I proto se dostala do nominace na Stavbu roku Královéhradeckého kraje. Jak moc stavba ušetří, se ještě uvidí. „Stále to nemáme finančně zmapované, ale doufáme, že se nám toto rozhodnutí vyplatí. Děti jsou z nové školy nadšené,“ říká starostka Černíkovic Zdenka Jedlinská.

Na investici za 32 milionů korun získala obec 20 milionů korun z ministerstva financí. Zbytek musela doplatit ze svého rozpočtu.

Rekuperace šetří teplo

Nízkoenergetických staveb je v regionu více a v Kvasinách se začíná rodit dokonce celá nová čtvrť pasivních domů – 28 rodinných domů a jednoho bytového domu s 16 jednotkami. Dokončeny by mohly být do dvou let. Ceny domů v nabídce jsou od necelých 7,3 (80 m2) do zhruba 8,4 milionů korun (95 m2). Ceny bytů se pohybují přibližně od 4,5 milionů korun (54 m2). Za podobnou cenu lze pořídit jen o něco málo větší nový byt v Rychnově. Ten nejdražší vyjde přes 6 milionů korun.

Pasivní domy a byty údajně dokážou ušetřit až 80 procent nákladů na energie, a to nejen díky vlastní fotovoltaické elektrárně a zateplení. „Používá se takzvané nucené větrání. Využívá se při tom rekuperace. Ta odnímá z vydýchaného – odpadního – vzduchu, který jde ven z domu, teplo a vrací ho spolu se vzduchem, který přivádí do domu. Je to jakýsi tepelný výměník, který přispívá k úspoře. Při běžném větrání byste totiž o toto teplo přišli. Zároveň přispívá k šetření to, že je budova vzduchotěsná a teplo z ní neuniká,“ přibližuje fungování pasivních domů manažer prodeje ze společnosti Zelené výhledy Jan Weidlich.

Jak upozorňuje, vybaveny jsou moderními technologiemi a pracují s využitím alternativních zdrojů energie včetně té sluneční. Nová zástavba pasivních domů v Kvasinách bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Vyprodukovanou elektřinu zařízení uvnitř budovy posílá jako prioritní do spotřeby například na svícení a provoz spotřebičů.

Největší část spotřeby energie připadá na vytápění a ohřev vody. Pasivní domy v Kvasinách budou využívat tepelné čerpadlo s doplňkovým ohřevem sekundárním zdrojem elektrické energie, již zmíněnou fotovoltaikou.

Chytré domy se dokážou řídit samy

Součástí pasivních domů bývá chytré řízení: „Inteligentnější stavby jsou schopny počítat s předpovědí počasí. Když má být sluníčko, dům si roztáhne rolety a pouští ho dovnitř. Když má být větší zima a majitel se má vrátit v pět hodin domů a chce tam mít 20 stupňů, dům sám začne topit například už v jednu hodinu a menším výkonem, aby spotřeba byla optimalizovaná a aby třeba využil výrobu energie ze slunce,“ vysvětluje Weidlich.

Pasivní domy získávají na trhu nemovitostí, a po prudkém zdražením energií obzvlášť, zcela nové postavení: „Před pěti, deseti, patnácti lety rozhodovaly v realitách v zásadě dva faktory – cena a lokalita. Dřív se lidé neptali, jaké jsou spotřeby, nebo jen minimálně. Dnes je takových klientů daleko víc a jednoznačně je i dům, který je dobře zateplen a schopen uspořit prostředky, určitě na trhu cennější než stejně velký dům, který je stavěný běžným způsobem a má spotřebu výrazně vyšší.“

Počítat je třeba s vyšší pořizovací cenou, která může být v řádu několika let vykompenzována úsporami: „Tyto domy jsou obecně o maličko dražší než klasické. Dřív se mluvilo o desítkách procent. Dnes si troufám říct, že ten rozdíl už není tak markantní. Je to zhruba nějakých patnáct procent. Ale ty úspory jsou poměrně razantní. Hodně záleží na uživateli. Je nutné změnit přístup k energiím a chování. Je dobré mít například spotřebiče s časovačem. Typickým příkladem je pračka nebo myčka s odloženým startem, protože ráno odjedete do práce a špička ve výrobě energie nastává někdy v dopoledních hodinách nebo po poledni. Lze si je nastavit na spuštění v jiný čas, kdy můžete uspořit.“

Majitelé by přitom měli myslet racionálně i při nastavování teploty v bytě a uvědomit si, zda skutečně nezbytně potřebují mít přetopeno. Každý stupeň dolů přináší pokles nákladů. Stejně tak jako snížení teploty ohřevu vody nebo pokud lidé místo koupání ve vaně využijí sprchu. Dalších cest je dost.

„Máme vyzkoušené na našem vzorovém domě, že na topení a teplé vodě, což jsou dvě největší položky v energiích, lze reálně ušetřit až 80 procent spotřeby energií,“ dodává Weidlich.