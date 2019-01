Východní Čechy - Za posledních deset let se počet obyvatel Pardubického kraje zvýšil téměř o deset tisíc.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pardubický kraj v počtu obyvatel dohání kraj Královéhradecký. Vyplývá to z předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které zveřejnil Český statistický úřad. Díky nim je možné porovnat i dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obou regionů bývalého Východočeského kraje. Příznivější populační vývoj začal v Pardubickém kraji již v padesátých letech minulého století a pokračuje i nadále. Z výsledků dále vyplývá, že populace v obou krajích stárne.

V roce 1869 žilo na území dnešního Královéhradeckého kraje více než pět set osmdesát tisíc obyvatel, v Pardubickém kraji o pětadevadesát tisíc osob méně. Největší rozdíl mezi počtem obyvatel obou krajů byl zjištěn v roce 1910, kdy Královéhradecký kraj „vedl“ o sto třicet tisíc osob.

Války a znatelný úbytek obyvatel

Po první i druhé světové válce došlo v obou krajích k velmi znatelnému úbytku počtu obyvatel. „Od padesátých let minulého století probíhá příznivější populační vývoj v Pardubickém kraji, rozdíl počtu obyvatel mezi oběma kraji se tak postupně zmenšuje,“ uvedl ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Petr Matoušek.

Nejmenší rozdíl byl zaznamenán v roce 2011, kdy v Pardubickém kraji žilo o sedmatřicet tisíc osob méně než v kraji Královéhradeckém.

Počet obyvatel roste hlavně na Holicku

Zatímco za posledních deset let vzrostl v Královéhradeckém kraji počet obyvatel o necelé jedno procento, tedy pět tisíc osob, v Pardubickém kraji se počet obyvatel zvýšil dvakrát více než u sousedů, tedy o dvě procenta a téměř deset tisíc osob. Nárůst počtu obyvatel v obou regionech byl v posledním desetiletí ovlivněn především zvýšením počtu cizinců, v Královéhradeckém kraji podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vzrostl jejich počet 2,6krát, v Pardubickém kraji dokonce 3,6krát.

Největší příbytek obyvatel zaznamenaly oblasti v Pardubickém kraji Holicko, kde se počet osob zvýšil o jedenáct procent, Lanškrounsko a Pardubicko. Až poté následují oblasti Královéhradeckého kraje. Na Jičínsku přibyla čtyři procenta obyvatel a na Novobydžovsku tři procenta.

Velký úbytek v příhraniční oblasti

Naopak nejvyšší úbytek počtu obyvatel nastal v příhraničních oblastech obou krajů, a to na Králicku v Pardubickém kraji, kde došlo k poklesu o pět procent, a Broumovsku v Královéhradeckém kraji o čtyři procenta počtu obyvatel.

Co se týká rozdělení podle pohlaví, mužů je v obou krajích stále méně než žen.

Obyvatelstvo v obou krajích stárne

Z předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 lze také zjistit, jak obyvatelstvo těchto dvou krajů stárne.

Minulé desetiletí bylo obdobím, kdy v obou krajích počet seniorů převýšil počet dětí. „Pozitivní zprávou je fakt, že sedmnáctiprocentní nárůst počtu osob starších pětašedesáti let, ke kterému došlo od roku 2001 shodně v obou regionech, je ve srovnání s ostatními kraji České republiky jedním z nejnižších“ dodala Martina Myšková, krajský garant projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Počet seniorů dosahuje počtu dětí

Stárnutí populace lze popsat pomocí hodnot indexu stáří, který uvádí počet obyvatel ve věku pětašedesát a více let na sto dětí mladších patnácti let. V osmdesátých letech minulého století připadalo v Královéhradeckém kraji na sto dětí čtyřiašedesát seniorů, v Pardubickém kraji to bylo osmapadesát seniorů. Do roku 2001 index stáří vzrostl na devětaosmdesát v Královéhradeckém kraji a na třiaosmdesát v Pardubickém kraji.

Index stáří přesáhl úroveň republiky

Při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, který zajišťuje Český statistický úřad, byl v Královéhradeckém kraji index stáří sto patnáct, což přesahovalo i republikovou úroveň. Mírně příznivější situace byla v tomto ohledu v Pardubickém kraji, kde v minulém roce připadalo na sto dětí mladších patnácti let sto devět osob pětašedesátiletých a starších. Tato hodnota indexu stáří odpovídala také hodnotě republikové.

Srovnání obyvatelstva krajů

Pardubický kraj Rok 2011



Podle věku

mladší 15 let: 76 386

15-64 let: 358 603

65 a více: 83 239 Podle pohlaví

muži: 256 095

ženy: 262 133 Rok 2001



Podle věku

mladší 15 let: 85 559

15-64 let: 351 607

65 a více: 71 115 Podle pohlaví:

muži: 248 935

ženy: 259 346 Královehradecký kraj Rok 2011 Podle věku

mladší 15 let: 80 944

15-64 let: 381 388

65 a více: 93 351 Podle pohlaví

muži: 273 212

ženy: 282 471 Rok 2001



Podle věku

mladší 15 let: 89 738

15-64 let: 381 170

65 a více: 79 816 Podle pohlaví

muži: 268 131

ženy: 282 593

Lenka Štěpánková