V albu má i podobiznu Tomáše Garrigua Masaryka a barevný obrázek, jak sedí na svém koni v parku lánského zámku. Tady to dobře znala, vždyť nedaleko odsud na dvoře, který obývaly rodiny chudých deputátníků, strávila kus svého dětství a v Lánech se často zastavovala. Pocházela z šesti dětí, měla ještě čtyři sestry a jednoho bratra.

„Když jsem se narodila, doma byly už tři děti,“ říká. Uživit početnou rodinu nebylo jednoduché a možná i to bylo důvodem, proč ji rodiče nechali prvních šest let v péči babičky na Slovensku a domů se vrátila až tehdy, kdy měla nastoupit do české školy.

Masaryk vozil děti kočárem

„Měla jsem kamarádky z dalších chudých rodin, kde měli ještě víc dětí, než bylo nás. Chodili jsme tak pěšky, ostatní děti rodiče vozili kočárem. Když jel tatíček Masaryk v kočáře, vzal nás do něho. Na všechno se vyptával, co se učíme, zpívali jsme mu. Mně vždycky říkal: Slavíčku, zazpívej mi tu mou písničku. Nejradši měl Ach synku, synku a Teče voda, teče, přes kameny hučí, kdo plakat neumí, bolest ho naučí. Na moravské Dyji sluníčko nesvítí, osud nám odebral nejkrásnější kvítí,“ vybavuje si dodnes slova i melodii smutné písně připomínající tragédii, která se odehrála v květnu 1936 u Nových Mlýnů, kde se potopila pramice s dětmi na školním výletě.

Tereza Pácalová ukazuje památky, které ji zůstaly na setkání s Masarykem.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

A kočár prý tatíček Masaryk i sám řídil. S kamarádkami ho však potkávala i při jeho projížďkách na koni. „Jednou jsme takhle šli a on jel na koni. Viděli jsme nějaké motorkáře, jak se schovali ve stromkách v remízku. Tak jsme ho zastavili a řekli jsme mu, ať tam nejezdí. Báli jsme se, že ho chtějí přepadnout. Tak tady počkejte a já se na ně podívám, řekl. Vjel tam na tom koni a vyhnal je, sedli na motorku, ujížděli a on na ně volal: A ještě jednou mě budete sledovat, tak si to s vámi vyřídím ručně! A my měli radost, že je vyhnal, tleskali jsme a on se smál,“ popisuje.

Stokoruna od tatíčka Masaryka

Pak ho děti nějaký čas přestaly vídat. Bylo jim to divné, a tak jednoho dne zamířily místo do školy do lánského zámku. „To bylo v sedmatřicátém roce, už byl nemocný. Ta jeho zubatá dcera na nás: Jak to, že nejste ve škole? Koukejte mazat do školy! Pan prezident vykoukl z okna: Nech je, to jsou moje děti, pusť je nahoru. Tak jsme šli nahoru. Vyptávali jsme se ho, proč jsme ho nepotkali. On na to: Víte, já už jsem nemocný, na koně už nevylezu. No, ale měli jste jít do školy, co se naučíte, budete umět. My mu pověděli, že učitel říkal, že se budeme učit němčinu. Ti nahoře už věděli, že nás Němci chtějí obsadit,“ pokračuje.

A uvědomoval si to dobře i Masaryk, který ale už tenkrát úřad prezidenta nevykonával. „Říkal jsem, že až umřu, nikdo to neudrží,“ svěřil se prý tehdy svým malým návštěvníkům. Nabádal je však, aby se učili. I tu němčinu. „Pak nám dal každému stokorunu a rozloučil se s námi, abychom ještě nějakou tu hodinu ve škole stihli,“ líčí Tereza Pácalová jedno z posledních setkání, na nějž jako památku uchovává zmíněnou stokorunu.

Babiččina zahrádka

„Když umřel, řvali jsme. Byl tak hodný. Jel na koni a viděl babičku u baráčku, jak sedí pod oknem na lavičce a kolem má samé bodláky a kopřivy. Zastavil a říká: Babičko, pročpak vám to tady mladí nezlikvidují a nedají vám sem nějaké kytičky? Takhle koukáte na bodláky a na kopřivy. A ona: Jo, panáčku, děti mně všechny umřely, já nikoho nemám a sama to nedokážu. Druhý den tam poslal svého zahradníka a kdybyste viděla, jaké nádherné kytky jí tam nasázel, jak ta měla krásnou zahrádku… Všichni se tam chodili koukat,“ vzpomíná.

„Náš táta mu jel i na pohřeb, protože kolikrát se na poli zastavil a ptal se: Co myslíte, jaká bude úroda? Bavil se s ním o práci a o všem možném. Masaryk, to byl člověk, nedám na něj dopustit, poznala jsem jeho povahu a za něj jsem se rvala,“ tvrdí žena, která ho neváhala odvážně hájit i v pozdějších dobách ve fabrice, kde pracovala a kam o něm dost nevybíravým způsobem přijel řečnit jeden z komunistických pohlavárů.

Setkání s Janem

S láskou však vzpomíná i na setkání s Janem Masarykem v Lánech, na dýchánky pod smuteční vrbou. „Vždycky, když děti přišly ze školy, sedly si tam a odpočívaly. A on se tam s námi přišel bavit. V Lánech nebyl furt, ale přijížděl tam často. Dětí se ptal, co mají k jídlu. Všechny se chlubily, že mají chleba s máslem a šunkou a já nevím s čím. Já měla jenom domácí chleba s domácím máslem, tak jsem si ho schovala za zadek. On ke mně přišel a povídá: Holčičko, ty mně nedáš ukousnout? Já se rozbrečela: Když já mám jenom obyčejnej chleba. A on říká: A víš, že bych ochutnal? Já měla ráda tu bílou kůrku, černou ne. Chvíli jsem přemýšlela, pak jsem krajíc přelomila a podala jsem mu tu bílou kůrku,“ popisuje.

Prý si na takovém chlebě ještě nepochutnal, liboval si. „Řekla jsem mu, že to je jen chleba a ostatní že mají dobroty. On na to: Pamatuj si, že dokud je chléb, bude dobře na světě, ale kdyby ho lidi neměli, bylo by už zle. Važ si ho, zvlášť když je takhle dobrý,“ pokračuje ve vyprávění pamětnice.

Chléb nad plnou mísu koláčů

„Odešel, ale za chvilku přišla hospodyně prezidenta Masaryka a ptala se: Kterápak jste dala našemu Jeníčkovi ten chleba? A všechny děti: To Tereza. Tak Terezičko, pojď se mnou, řekla. Přivedla mě do haly, já koukala na nádhernou velkou malovanou mísu s pacičkama na stole. Byla plná cukroví, jako na Velikonoce nebo Vánoce. A Honza povídá: Říkala jsi, že oni mají lepší, sedni si a jez. Když mě to škrábalo, zeptal se, jestli chleba mě taky škrábe. Ten ne. Tak co se lepší jí? No, musela jsem přiznat, že chleba,“ uvádí pamětnice.

Celou mísu koláčů ji ale vysypal do "žebradla", aby se o ně podělila i doma.

„Pak máknul do šrajtofle, dal mi stovku a povídá: Tu dej mamince a řekni jí, že jsem si hrozně na tom chlebu s máslem pochutnal, a aby ti za ty peníze koupila pořádný kabát a šatičky,“ dodává žena, pro kterou jsou i po mnoha letech tyto vzpomínky stále jako živé.