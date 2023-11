/VIDEO, KVÍZ/ Jasně nejnavštěvovanější památkou ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji byl v říjnu kukský hospitál. Velmi dobře si vedl i opočenský zámek, který na říjen připravil pro své návštěvníky atraktivní mimořádné prohlídky. Památky však ještě pro letošek neusínají. Některé budete moci navštívit i v závěru roku. Jak dobře hrady a zámky v Královéhradeckém kraji znáte, si můžete vyzkoušet v našem obrazovém kvízu.

Připomeňte si loňské - historicky první vánoční trhy na zámku Opočno. | Video: Deník/Jana Kotalová

V předvánočním čase se otevře například i již zmíněný opočenský zámek.

„Po tři adventní neděle budeme provázet po zámku, půjde o zkrácené vánoční prohlídky. A 9. a 10. prosince chystáme vánoční jarmark. Bude zhruba dvojnásobný oproti minulému roku. Loni se konal první ročník, měli jsme okolo 35 stánků, letos jich bude tak 60. Budou na obou nádvořích, na prvním nádvoří budou ještě kováři a tesaři, výběh s ovcemi, něco pro děti a samozřejmě vše bude doplněné klasickými stánky s vánočními dárky i něčím dobrým,“ zve k návštěvě opočenský kastelán Tomáš Kořínek.

Do zámeckých interiérů bude lákat také Hrádek u Nechanic, kde od 2. do 17. prosince prožijete sváteční atmosféru při prohlídce vánočně vyzdobených komnat. Seznámíte se tu s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. „Po tři pátky 1., 8. a 15. prosince 2023 se můžete těšit na jedinečnou atmosféru noční vyzdobené expozice osvětlené svíčkami. Prohlídky probíhají od 17 do 21 hodin, rezervace je nutná,“ upozorňuje v pozvánce správa zámku.

V Kuksu se o posledních dvou listopadových víkendech budou konat oblíbené Vánoční trhy a od 5. do 9. prosince si vychutnáte Advent v Babiččině údolí.