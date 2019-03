To je otázka pro ředitele ovocnářské unie Martina Ludvíka. „Denní teploty jsou sice vyšší, ale není to nic proti ničemu s ohledem na fakt, že noční teploty jsou záporné. Stromy začínají rašit, ale nejde o nějaké předčasné nastartování.“

Ludvík připomíná loňský rok, kdy byl abnormálně studený březen a v dubnu přišlo léto.

„Ve finále byla vegetace o čtrnáct dnů ranější, takže se všechno špatně odhaduje,“ upozorňuje ovocnář.

Pochvaluje přísun srážek, které nyní vsakuje půda a které jsou zajištěním vláhy pro jaro.

Stromy stále spí

„Není to nijak dramatické, stromy se ještě neprobudily. Střídání teplot určitě urychluje vývoj, ale nic špatného se zatím nestalo,“ ujišťuje nás hlavní ovocnář Jiří Fišer ze Zemědělského družstva Dolany na Náchodsku.

Podnik ZD Dolany patří k největším pěstitelům jablek v České republice, ovoce pěstuje na 262 ha intenzivních ovocných sadů. Nejvýznamnějším druhem jsou jabloně na výměře 204 ha, dále hrušně ( 29 ha), višně (25 ha), slivoně (4 ha) a na půl hektaru třešně.

S Jičín Fišerem konzultujeme i předpověď italských meteorologů, kteří tvrdí, že do střední Evropy by měly už v květnu dorazit teploty přesahující 30 stupňů. „Vysoké teploty jablkům neškodí, není to citlivá komodita,“ tvrdí odborník.

K otázce vláhy vysvětluje, že musíme brát v potaz tři faktory. Aktuální vlhkost vzduchu, pak spodní vláhu, kdy si humózní půdy vodu podrží a stav podzemních vod. „Pomáháme si závlahou, vodu bereme z povrchních toků. Vloni jsme měli vody dostatek, jak to bude letos, to si opravdu netroufnu odhadnout. Deficit z loňska v podzemní vodě je. Bude záležet na srážkách, ale rozhodně bych neházel flintu do žita, že bude letos sucho. Naopak. Může přijít mokro jako v roce 2012, kdy nebudeme vědět, co s vodou,“ polemizuje zkušený sadař.

Co se týče letošní úrody, zatím se nedá předpovědět nic. „Vloni bylo nadnormální teplo, nadnormální násada plodů a došlo k diferenciaci a k vývoji květných pupenů na letošní rok. Nevidím důvod, že by letošní rok měl být abnormální co do plusu nebo mínusu,“ předpovídá Jiří Fišer a pokračuje. „V tuto chvíli jsme na začátku cesty. Podle násady pupenů můžeme jen odhadnout jak stromy pokvetou. Bude ještě záležet na opylení, kolik toho propadne a na dalších faktorech.“

Ani Fišer netají problémy ovocnářů s odbytem ovoce. Ceny jsou poloviční proti loňsku, což je pro pěstitelé katastrofa.

Snižování ploch

„Jsme v pětiletém režimu integrované produkce, takže letos musíme udržet plochu do konce roku a pak předpokládám její snížení o dvacet až třicet procent bez náhrady,“ jmenuje Fišer opatření, ke kterému jsou ovocnáři nuceni přistoupit. Letos se tak podnik dostane na výměru 235 hektarů, příští rok na 180 hektarů.

Jedním z důvodů snižování ploch je nárůst výnosů, dále nedostatek pracovní síly a s ním související nárůst pracovních nákladů, i když pěstitelé se snaží výrobní proces co nejvíce automatizovat.

V Dolanech jsou nyní za polovinou jarního řezu. Práci jim ulehčuje mechanizace, nyní například lišta, která provádí konfigurační řez.