Otevíráme dveře, ale jen on-line

Obchodní akademie T. G. M. v Kostelci nad Orlicí chystá dny otevřených dveří. Ale i do nich promluvila opatření proti dalšímu šíření pandemie. Uskuteční se on-line, a to již tento čtvrtek 4. února od 16 do 18 hodin a pak v tentýž čas 16. února.

Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí | Foto: OA TGM

„Připojte se a setkejte se s vedením školy, našimi vyučujícími a současnými i bývalými žáky. Zeptejte se na vše, co Vás ohledně přijímacích zkoušek, studia a chodu školy zajímá," uvádí pozvánka. Další informace spolu s odkazem na připojení naleznou zájemci na webových stránkách školy.