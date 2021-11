Z té budovy sem tam něco trčí a stačí fouknout a něco i odpadne. Bývalá budova České pojišťovny v centru Rychnova nad Kněžnou je smutnou připomínkou architektury z dob socialismu. Prosklená obluda přidělává městu starosti. Městská policie nakonec musela přistoupit před více než dvěma týdny k tomu, že ji obehnala páskou s upozorněním, že je sem vstup zakázán.

"Je to z bezpečnostního důvodu, rachotí tam plechy, lišty kolem oken. Nejdřív padala zeď tam, kde se teď prodává čaj, to nám trvalo asi čtrnáct dní, než jsme někoho sehnali. Nakonec to uklidili. Ale je to vždycky problém někoho dohnat, aby zjednal nápravu. Budova změnila majitele, byly v tom nějaké dluhy, má to strašné pokračování," říká velitel Městské policie v Rychnově nad Kněžnou Josef Martinec.

Že stavba už dávno není v nejlepší kondici se ukázalo i při nedávné vichřici. "Začaly padat lišty z oken, takže jsme to zapáskovali a majitelé byli vyrozuměni, aby si to dali do pořádku. Od té doby se opět nic neděje. Je to ostuda, ne Rychnova, ale majitele," dodává velitel strážníků.

Současný majitel, kterým je pražská společnost Core Capital One, má zájem dát budovu do pořádku. Letos v květnu na jednání Rady města starosta Jan Skořepa informoval o návštěvě jednatele zmíněné společnosti v Rychnově a záměru rekonstrukce prostor na byty. K nim je však třeba i dostatečná parkovací kapacita, která zde chybí.

Budova chátrá a postupně opadává, opravit by potřebovala i dlažba podél ní.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

"Nabídli jsme, že si budou moci na městských pozemcích vybudovat šest parkovacích míst," sdělil Jan Skořepa.

Jak pak upozorňuje vedoucí správy nemovitostí Milan Bělka, v současnosti jsou kapacity pro automobily v místě velmi omezené: "Pokud si vzpomínám dobře, pro tuto budovu jsou asi tři místa. Jinak by parkovací místa musela vzniknout přímo v jejím přízemí. Parkovacích míst je pro celé centrum málo."

Další limity pro investora pak představuje to, že stavba stojí v památkové zóně. Plány na vybudování bytového domu prý narazily u památkářů, kteří budovu chtěli zachovat v podobném stylu, v jakém je dnes.

Jak dlouho se ještě budou muset Rychnováci vyhýbat této ostudě a jak bude vypadat její budoucí využití, tak bude záležet nejen na plánech majitele, ale i na jeho odhodlání se s případnými překážkami vypořádat..