Až do 17. století sahá historie původního domu č.p. 3 v Přepychách, jako součást domu č.p. 2 sloužila jako kovárna. V průběhu let svůj účel stavba ještě několikrát změnila, fungoval tu i hostinec a obchod smíšeným zbožím. Na popraskané omítce dodnes zůstává stále znatelný nápis Hostinec a jméno jeho někdejšího židovského majitele Roberta Müllera. Jenže od té doby dům zchátral a to, co vedle něj vyrostlo, mu krásy nedodalo.

První výrazné změny zaznamenal v roce 1989, kdy ho společně se sousedním domkem č.p. 36 zakoupilo JZD Jiskra Přepychy pro zřízení ubytovny pro brigádníky. Vznikla nová přístavba šaten a společných umýváren se vstupní halou. O další změny se postaral poslední majitel, který komplex koupil v lednu 1995.

"Buduji život na zámku, aby sem lidé chodili, měli ho rádi a vraceli se sem"

"Zahájil rozsáhlou rekonstrukci na provozovnu pro výrobu, servis a prodej elektroniky. Tato rekonstrukce však nebyla nikdy řádně dokončena a v roce 1999 majitel budovu v rozestavěném stavu opustil. Veškeré půdorysné změny, které objekt od roku 1989 zaznamenal, nebyly nikdy zaneseny do katastru nemovitostí. Řadu let byl užíván v nedokončeném stavu na základě rozhodnutí o předčasném užívání a jeho prodlužování, a to až do roku 2014, kdy již prodloužení vydáno nebylo. Stavba po provedených úpravách nebyla nikdy zkolaudována," připomíná historii tohoto místa Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy.

Přízemí nasáklé olejem

Obec v roce 2015 opuštěnou a zdevastovanou budovu odkoupila a v roce 2019 byla na náklady obce zdemolována budova č.p. 36. Poškození potrubí, zatékání a mrazy ke zkáze stávajících staveb jen přispěly, částečné podsklepení je pak zřejmě kvůli špatné izolaci trvale zatopeno. Skrz okna je ještě vidět strojové vybavení. Spodní část je přitom nasáklá olejem, který ze strojů vytekl.

Obec se chce této ekologické zátěže zbavit. Rozhodnutí o odstranění bylo vydáno v srpnu roku 2020. Už loni měla obec přislíbenou dotaci 14,5 milionu korun od Státního fondu podpory investic, ale nakonec musela od žádosti o dotaci odstoupit, v nepříznivé době pandemie peníze na dofinancování z vlastních zdrojů neměla.

"Nyní se jeví, že bychom se mohli úspěšně ucházet o jinou dotaci na tento brownfield a mohla by být stoprocentní. Chceme na jeho místě vybudovat tělocvičnu. Termín ukončení realizace je maximálně do 31. prosince 2025 a udržitelnost je pět let. Dotace je maximálně 6 570 korun na metr krychlový, což by nám v podstatě mělo stačit," vysvětluje Zdeňka Seidelová.

Vizualizace sportovní haly v Přepychách.Zdroj: archiv obce

Záměru výstavby sportovní haly nahrává blízkost základní školy.

"Ve škole nemáme tělocvičnu, běháme venku, jak to jde. Mohla by tu vzniknout tělocvična, určitě i s kulturním využitím," říká ředitel Základní školy a mateřské školy Přepychy Jan Macháček.

A nové zázemí by přivítali i fotbalisti, kteří v současné době dojíždějí do tělocvičny do Voděrad, a prostory nové sportovní haly by mohly využívat i další spolky, kluby a sdružení.

Úsporu mají zajistit tepelná čerpadla a solární energie

Předpokládané náklady včetně likvidace současných staveb se předpokládají ve výši 40 milionů korun. Sportovní hala čtvercového tvaru o rozměru 22,6 x 24 metrů má mít dvě podlaží s dvěma zaoblenými rohy.

Kromě tělocvičny v prostorách přízemí, které bude mít bezbariérový přístup, vznikne sociální zázemí - wc, šatny, sklad nářadí a v prvním patře malý sál a strojovna vzduchotechnických jednotek.

"Větrání a vytápění budovy bude zajištěno vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací, zdrojem tepla pak budou tepelná čerpadla. Uvažuje se rovněž o instalaci solárních panelů na střechu objektu, který by tak měl být energeticky soběstačný," dodává starostka.