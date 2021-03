Telefony zaměstnanců Domova pro seniory Anička ve Vamberku každou chvilku "drnčí". Lidé jim volají z Kroměříže, Liberce, Prahy, Havířova i z dalších koutů republiky, aby jim vyjádřili svou podporu i sdíleli s nimi jejich radost. Proč? Stal se tu malý zázrak a lidé si z něj chtějí tak trochu "ukrojit". Dává jim naději a sílu do dalších dní. Za celý rok od počátku pandemie tu nezaznamenali jediného nakaženého klienta či někoho z personálu.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Čím si to vysvětluji? Že jsme se všichni tady spojili, táhli jsme za jeden provaz a přidalo se to štěstí," tvrdí ředitelka zařízení Anna Klug, které prý pomohlo situaci zvládnout i to, že je původním povoláním zdravotní sestra.