Petr Sadovský - ANO

Podnikatel v IT, zastupitel a místostarosta Dobrušky (52) obhájil mandát poslance, který se mu s hnutím ANO podařilo získat 2017. I předtím se ale politicky angažoval. Jako nestraník za ČSSD dvakrát neúspěšně kandidoval do zastupitelstva v Dobrušce. Úspěch mu přinesl až vstup do hnutí ANO v roce 2013. O víkendu uspěl na třetím místě kandidátky s 1 452 preferenčními hlasy.