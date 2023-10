Již od léta mohou obyvatelé Kostelce nad Orlicí potkávat v ulicích města dobrovolníky v reflexních vestách. Jde o klienty občanského sdružení Aspekt, kteří pomáhají se zvelebováním veřejných prostranství.

Jako dobrovolníci v Kostelci pracují klienti organizace Aspekt, která se zabývá podporou společenského a pracovního uplatnění lidí se zdravotními potížemi. | Foto: Město Kostelec nad Orlicí

Osoby s hendikepem Kostelci pomáhají již od července. „Od 10. července můžete potkávat v ulicích našeho města, a to především v lokalitě městského stadionu a místního hřbitova, osoby s hendikepem, které jsou oděny do reflexních vest s označením ‚dobrovolník‘. Jedná se o projekt, v rámci kterého město Kostelec nad Orlicí navázalo spolupráci s občanským sdružením Aspekt z.s., díky níž vyjadřuje sociální solidaritu a podporu v začleňování hendikepovaných osob do společnosti,“ informovalo město Kostelec nad Orlicí na svém webu.

Dát lidem s hendikepem šanci zapojit se do otevřeného trhu práce je podle města nejen potřebné, ale i dlouhodobě smysluplné. „Jsme rádi, že můžeme podpořit a zaměstnat další klienty Aspekt, z.s.,“ podotkli zástupci města.

Organizace Aspekt podporuje společenské a pracovní uplatnění lidí se zdravotními potížemi. Pracoviště organizace jsou v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Broumově.