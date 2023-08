Osm příběhů, osm různých osudů, které spojuje domovský region - pod Orlickými horami. Seznámit se s nimi mohou návštěvníci nové výstavy Paměti národa ve Společenském domě v Solnici. Zahájena bude v úterý 22. srpna v 16 hodin a k vidění tu bude až do konce září.

František Karel Janeček (vlevo), František Janeček (uprostřed) a anglický závodník George William Patchett (vpravo), 30. léta 20. století. | Foto: Paměť národa/archiv Soni Klímové-Janečkové

„Jednotlivé osudy se dotýkají důležitých dějinných událostí minulého století. Sledujeme v nich konec války a nástup negativního vlivu Sovětského svazu. Příběhy těch, kdo se nezalekli perzekuce a snažili se v nesvobodě hledat či zachovat si nezávislost a demokratické morální hodnoty. Dozvídáme se, jak se vyrovnávali s nelehkou dobou komunistické vlády. Nechme k sobě promluvit příběhy pamětníků. Zapomínat je snadné. Nedopusťte, aby se osudy lidí z Rychnovska ztratily z naší paměti,“ zve k seznámení s nimi Paměť národa.

Výstava nese název Vzpomínky pamětníků Rychnovska. Přiblíží například příběh Soni Klímové-Janečkové a jejích předků, rodiny, která je neodmyslitelně spjatá se zrodem světoznámé značky Jawa.

"Kvasinský zámek k jawám patří. Kdyby nebylo jaw, tak tady nejsem"

„Byl to pradědeček Soni Klímové-Janečkové, kdo započal rozvoj firmy v elektrotechnické a zbrojní výrobě. Dědeček pamětnice František Karel Janeček ve stopách svého otce pokračoval a uspěl nejen doma, ale i ve světě. Právě on založil tradici výroby motocyklů a automobilů ve východočeských Kvasinách,“ připomíná Karolína Velšová-Šimáčková v příběhu Paměti národa věnovaném osudům této rodiny.

„Na své předky jsem hrdá. Je na co. Byli to chytří a pracovití lidé, za kterými zůstala úžasná práce a byla pro lidi,“ říká sama Soňa Klímová-Janečková.

"Buduji život na zámku, aby sem lidé chodili, měli ho rádi a vraceli se sem"

Její předkové tu zanechali výraznou stopu, za minulého režimu to však znamenalo nést s sebou určité stigma. Pocházet z takto významné podnikatelské rodiny - za to se platilo. Kromě konfiskace majetku to přinášelo další problémy, Soňa je měla už ve škole.

„Protože "pachatel zůstal na místě činu". Byla jsem potomek Janečka, toho imperialisty, vykořisťovatele lidu. Pořád na mě učitelka koukala jako na člověka druhé kategorie a já to vůbec nechápala. Na základce jsem se výborně učila a nerozuměla jsem tomu, proč se musí sejít dvě komunistické organizace, aby se uradily, jestli já, která jsem měla devět let samé jedničky, můžu jít vůbec k přijímačkám na gympl. Kvasinská KSČ chtěla, abych šla k pásu do továrny, protože s potomky vykořisťovatelů se musí zatočit. Solnická organizace mě naštěstí na gympl pustila. To samé se opakovalo, když jsem z gymplu chtěla na vysokou školu,“ zavzpomínala v jednom z rozhovorů pro Deník.

Výstava v Solnici představuje i příběh Bohuslava Čtvrtečky, který zasvětil téměř půlstoletí svého života práci v automobilce. Seznámit se i s dalšími můžete až do 30. září.