Osm východočeských obcí už to má takřka jisté, v desítkách dalších zvoní dosavadnímu komfortu hrana.

V osmi obcích mají být do konce prvního pololetí zrušeny pro nevýdělečnost tamní kamenné pobočky České pošty. Nahrazují je motorizované jednotky a poštovní služby mohou být přehozeny na jiné provozovatele. Nejčastěji je to přímo obec, může se jí však stát místní prodejna potravin nebo benzinová pumpa.

V Božanově na Náchodsku nový systém funguje od počátku roku. A tamní starosta Karel Rejchrt tvrdí, že zatím k všeobecné spokojenosti. V prosinci zrušená pobočka pošty se vlastně pouze přestěhovala o dům dál, funguje pod hlavičkou obecního úřadu.

„Funguje to prakticky stejně jako dřív. Běžnou poštu doručují lidem motorizovaní doručovatelé. Pokud příjemce nezastihnou doma, mohou si zásilky poté vyzvednout u nás na obecním úřadě, kde navíc zajišťujeme prakticky všechny ostatní poštovní služby: výběry peněz, bankovní a jiné operace. Zatím jsem na nový systém od místních neslyšel jedinou stížnost. Výhodou naopak je o něco delší provozní doba obecního úřadu, lidé si navíc vyřídí na obci všechno najednou,“ řekl starosta.

Božanov má kvůli nové službě s poštou uzavřenou smlouvu, obec jí fakturuje jednak domluvenou fixní částku, jednak tarif za každou transakční položku.

„Jen jsme kvůli tomu museli rozšířit úvazek jednoho pracovníka obecního úřadu. Budeme rádi, když nás nová služba vyjde nula s nulou. Je příliš brzo na hodnocení, ale zatím to funguje dobře, “ dodal starosta Rejchrt.

Obec dokonce přemýšlí, že by od pošty převzala i ranní doručovatelskou motorizovanou službu. Poštovní služby by tak kompletně zajišťovala sama.

V únoru skončí dosavadní kamenné pobočky pošty také v Červené Vodě 3 a v Bílých Poličanech, prvního března se změní v tzv. výdejní místa. S dalšími obcemi vedení pošty nyní o zrušení poboček jedná: týká se to Borovnice u Staré Paky, Dohalic, Lhoty pod Libčany a Šonova. V celé republice chce Česká pošta do konce června zavřít 58 poboček. Původně měla být redukce ještě větší, po protestech starostů, kdy dokonce padaly hlavy pohlavárů České pošty, byl seznam podstatně zúžen.

Aspoň prozatím… V řadě dalších obcí totiž už funguje motorizované doručování zásilek, kdy tamní poštovní pobočce zbývá na starosti jen ostatní agenda.

„Podle mě to je první krok ke zrušení tamních poboček. Poté, co jim ubude práce, budou aspoň čísla hovořící jasně pro její zrušení. Myslím, že naši obec čeká to samé,“ řekla starostka Holovous na Jičínsku Martina Berdychová.

Pošta, „krám“ a škola jsou přitom základní tři prvky občanské vybavenosti, které činí život na venkově plnohodnotným. Hlavně pro starší obyvatele, kteří nemají auto a jsou závislí na místních službách, představuje možnost si vyzvednout důchod a poslat dopis takřka jediné spojení se světem. Není pak divu, že se starostové rušení pošt zuby nehty brání.

Ve čtvrtek se kvůli této hrozbě dokonce sešli s manažery České pošty starostové dotčených obcí v Hradeckém kraji. Ale bez valného výsledku. Česká pošta sice deklaruje, že s rušením musí dané obce souhlasit, jinak se neuskuteční, starostové ale jasnou garanci zachování pobočky nevidí ani v tom.

„Po plánované transformaci pošty na akciovou společnost se už nás stejně na stanovisko nikdo ptát nebude,“ míní Berdychová.

Kdy budou další?



Seznam osmi obcí, kde mají být letos zrušeny kamenné pobočky České pošty. Otázkou je, kolik poboček bude následovat v dalších etapách.



Božanov, Borovnice u Staré Paky, Dohalice, Lhota pod Libčany; Bílé Poličany, Červená Voda, Třebovice u Lanškrouna, Šonov.



Zatímco v prvních čtyřech obcích se počítá s transformací dosavadních služeb podle projektu Partner, který zachová většinu dosavadních služeb, druhé čtyři vesnice se budou muset spokojit jen s tzv. výdejním místem.



Martina Berdychová, předsedkyně hradecké krajské organizace Spolku pro obnovu venkova:

„Důvody, proč pošta jako státní podnik nevydělá někde, kde paní sedí za přepážkou skoro sama tři hodiny a musí se tam přitom stále topit, chápeme. Ale starostové jsou z toho rozčarovaní, valí se toho na nás nyní skutečně hodně a stát od našich starostí dává ruce pryč.“



Česká pošta se svým pilotním projektem poštovních obslužných míst Partner uspěla. Vyplynulo to z hodnocení zástupců místních samospráv, kteří ho oznámkovali v klasické školní škále od jedničky do pětky lepší dvojkou. Česká pošta koncept nahrazení klasické pošty kombinací výdejního místa provozovaného jiným subjektem a motorizovaného doručování testovala půl roku v téměř 50 obcích. Starostové pak hodnotili aktuální spokojenost s obsluhou a případnou změnu oproti dřívějšímu fungování kamenných poboček pošty.



Horší zkušenosti jsou naopak s pouhými výdejními místy, kde náročnější služby než pouze výdej či příjem zásilek zajistí pouze motorizovaná služba. Tu si však lidé musí zavolat.



Česká pošta provozuje 3370 poboček a zaměstnává kolem 34 000 lidí. Počet doručených obyčejných zásilek se loni zvýšil o 0,4 procenta na 515,5 milionu. Příští rok by tento státní podnik měl přijít o monopol. (čtk, kim)