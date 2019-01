Vamberk - Spolek přátel historie Vamberka slaví výročí s názvem „5 let Historiků“. Akce proběhne 13. dubna v malém sále v Sokolovně.

Vamberk - ilustrační fotografie | Foto: Zdroj redakce

Od 17 hodin se můžete dozvědět, co soubor připravuje do dalších let a zúčastnit se doprovodných přednášek. Dozvíte se například zajímavosti o Vambereckém divadelním souboru či informace o místních pivovarech. Čekají vás i dobové objevy z města a 3D modelování historických objektů.

Těšit se můžete na dvě výstavy týkající se Československa. Vydejte se na Putovní výstavu ohledně vzniku Československa nebo vyražte po stopách „100 let vzniku Československa“. Nebudou chybět ani zajímaví hosté. (hp)