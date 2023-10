Profesionální hasiči v Dobrušce slouží již padesát let. V pátek se na náměstí F. L. Věka v Dobrušce konala oslava kulatin profesionálních hasičů. Návštěvníci zhlédli řadu statických i dynamických ukázek práce hasičů. Hasiči prezentovali činnosti, se kterými se hasičský záchranný sbor setkává při každodenním nasazení.

„Bylo možné vyzkoušet si pohyb v zakouřeném prostoru, práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením nebo některé úkony laické první pomoci. K vidění byla současná i historická technika,“ uvedli hasiči na facebooku.

Součástí oslav bylo i předání ocenění některým vybraným příslušníkům z Hasičského sboru Dobruška. „Čestnou plaketu převzal z rukou ředitele krajských hasičů i starosta města a čestná medaile byla udělena vedoucí záchranářce ZZS KHK ze základny Opočno,“ sdělili hasiči.

Ocenění:

Martin Kiesling - medaile za věrnost 20 let,

Milan Halásek - medaile za věrnost 10 let,

František Haufer - medaile za věrnost 10 let,

Jaromír Meier - medaile za věrnost 10 let,

David Moravec - medaile za věrnost 10 let,

Miroslav Sixta, starosta města Dobruška - čestná plaketa HZS KHK

Iva Bašková, vedoucí záchranář ZZS KHK základna Opočno - čestná medaile HZS KHK