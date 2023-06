Sbor dobrovolných hasičů v Týništi nad Orlicí 17. června oslaví 150 let od svého vzniku. Při té příležitosti se po pauze opět otevře letní muzeum Vodárenská věž. Návštěvníci muzea se mohou těšit na tematickou výstavu.

Vodojem v Týništi nad Orlicí v současnosti slouží jako sezónní muzeum. | Foto: Deník/Pavel Nedbal

Dominanta města Týniště letos spojila síly s místním sborem dobrovolných hasičů. Lidé si v muzeu ve vodojemu budou moci prohlédnout výstavu zaměřenou právě na činnost sboru.

„Naši hasiči nám poskytli k vytvoření výstavy spoustu materiálu: fotografie, výstroj i výzbroj, technická zařízení a pomůcky. Letošek ve věži bude proto zasvěcen právě tomuto tématu,“ uvádí Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, který stojí za provozem letního muzea Vodárenská věž.

Kulaté výročí dobrovolných hasičů z Týniště nad Orlicí. Letos oslaví 150 let

Samotné oslavy SDH Týniště nad Orlicí se budou konat 17. června na Mírovém náměstí. V 13.30 odstartuje spanilá jízda městem, ve 14 hodin hasiči představí svůj nový znak. Hasiči si pro zájemce připravili ukázky hašení požáru v domácnosti, vyproštění osoby při dopravní nehodě či první pomoci. Děti si užijí například skákací hrad. Příchozí se také mohou těšit na vystoupení mažoretek a večerní koncert kapely Beergate.

Zdroj: Deník/Pavel NedbalVodojem z 20. let minulého století již neplní funkci zásobárny vody, interiér věže byl upraven pro pořádání výstav a komorních kulturních akcí. O vodárenskou věž se stará Spolek přátel města Týniště nad Orlicí.



Nejspíše z důvodu špatného stavu potrubí uvnitř vodojemu bylo v roce 2008 rozhodnuto o jeho odstavení. „Sklepem stále procházejí vodovodní trasy, ale nahoru do rezervoáru se voda už nečerpá,“ doplňuje Spolek přátel města Týniště nad Orlicí. Díky úsilí spolku se 19. června 2010 vodojem poprvé otevřel i pro veřejnost. Lidé se tehdy ještě mohli podívat do nerekonstruovaných prostor s expozici věnovanou historii vodárny i rozvodu pitné vody pro město.

Sezona letního muzea v Týništi začne 17. června. Věž bude poté možné navštívit až do 1. října, a to vždy o víkendech a svátcích.

Letní muzeum Vodárenská věž v Týništi se otevře při příležitosti oslav 150 let místního sboru dobrovolných hasičů.Zdroj: Spolek přátel města Týniště nad Orlicí