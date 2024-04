Poslední díl trilogie Slunce, seno, erotika Miroslav Zounar prý málem kvůli zdravotním problémům nedotočil. Ani do Itálie, kde vznikala řada scén, neodcestoval. Nakonec se to však podařilo a na jeho výkonu určitě nebylo nic znát. Televizní fanoušci a příznivci letních komedií se opět bavili.

Miroslav Zounar podlehl 28. března 1998 rakovině. Bylo mu 65 let. V srdcích diváků a obyvatel Osečnice však bude žít stále.

Miroslav Zounar se narodil 15. června 1932 v Osečnici. Studoval rychnovské gymnázium. Už tehdy se věnoval recitaci a hrál ochotnické divadlo.

Po studiích na gymnáziu se přihlásil na pražskou DAMU. Po jejím ukončení získal angažmá v divadle v Příbrami a poté v Divadle Vítězného února v Hradci Králové. V 70. letech 20. století působil v Praze, nejprve v Činoherním klubu a po dvou letech přešel do hereckého souboru Filmového studia Barrandov.

Filmové role, které ho více zviditelnily, přišly až v pozdějším věku a ukázaly jeho komediální talent. Na východě Čech si zahrál i ve známé detektivce Smrt talentovaného ševce. Role předsedy hoštického JZD Rádla ve filmu Slunce, seno, jahody i v následném pokračování ho zapsala do povědomí diváků. V 1991 odešel do předčasného důchodu. Před kamerou se naposledy objevil v roce 1994 v pohádce Princezna ze mlejna, kde ztvárnil roli kapelníka.

/S využitím cs.wikipedia.org/