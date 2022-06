"Letní aktivity nemáme většího rozsahu a ceník tomu odpovídal. Ale pro letošní sezonu jsme jízdné museli zvednout, za jízdu lanovkou, která stála stovku, zaplatíte 150 korun," říká Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál v Říčkách provozuje.

A ke zvýšení cen musel sáhnout i deštenský areál. "Zdražovali jsem lanovku, ale ne nijak razantně - do deseti procent," podotýká Petr Prouza, jednatel společnosti provozující Skicentrum v Deštném.

Tady vyjde dospělého jedna jízda nahoru na stokorunu, děti a seniory nad 65 let 70 korun. V nabídce je i rodinné jízdné.

Nová půjčovna elektrol

Deštenský areál zahájil letní sezonu už před měsícem, nyní najíždí na denní provoz.

"Lanovka pojede každý den od 9 do 17 hodin. Budou v provozu horské terénní tříkolky, budou se půjčovat koloběžky, pro které máme vyznačené čtyři trasy, k dispozici je diskgolf na sjezdovce a samozřejmě zveme i na Kačenčinu pohádkovou stezku. Ta je úzce propojená s lanovkou, kterou k ní můžete vyjet. Letošní novinkou u lanovky je pak půjčovna elektrokol a využít lze všechny další služby, které nespadají přímo k lyžařskému areálu, ale do Adventure Deštné pana Hejduka. Je to lanový park, adventure golf, fotbal golf, terénní čtyřkolky, koloběžky, půjčovna elektrokol, nabídka je široká. Bude fungovat také Ateliér zvonaře a hrnčířky," láká do Deštného Petr Prouza.

Na Zakletém se otevírá občerstvení

I Říčky mají co nabídnout. "V provozu bude sedačková lanovka, na které letní provoz stojí. V červenci a srpnu každý den od 9 do 17 hodin. Na vrchol vozíme jak pěší turisty, tak cyklisty a cyklistům vozíme kola zdarma, je to pro ně takový benefit. Už od roku 2017 funguje bikepark, kde jsou dva traily, máme půjčovnu kol jak do trailů, tak horská kola, elektrokola a celkem oblíbenou aktivitou je jízda na horských tříkolkách. Návštěvníci se vyvezou nahoru lanovkou a tříkolkou sjedou po modré sjezdovce dolů. Jedinou novinkou léta je občerstvení na horní stanici lanovky. Poslední sezonu nebo dvě bylo zavřené. Nový majitel ho otvírá i na léto," vysvětluje Jan Duffek.

Jak pak dodává, pro někoho mohou být zajímavé společné balíčky areálu s blízkým lanovým parkem: "Naplánovat si u nás můžete celodenní program."

Výlet na Kačenčinu pohádkovou stezku v Deštném



Ke stálicím nabídky pro návštěvníky už patří Kačenčina pohádková stezka. Má 18 zastavení, ale ti, kteří se na ní vydají, se mohou těšit i na odměny.



"V našem centru si koupíte pohled za 45 korun a když nasbíráte na stanovištích stezky deset razítek, můžete si vybrat zajímavou odměnu, u nás je to jízda lanovkou zdarma. Nebo můžete jít na adventure golf, vyzvednout si zvoneček nebo rolničku v Ateliéru zvonaře a hrnčířky. Pokud nasbíráte všechna razítka a dáte pohled do slosování, máte příležitost vyhrát zajímavé ceny - celosezonní skipas do lyžařského areálu, celosezonní letní permanentku do Adventure nebo si můžete odlít vlastní zvon," doplňuje Petr Prouza, jednatel společnosti provozující Skicentrum v Deštném.