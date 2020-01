Mnoha legendami o pašerácích jsou opředené Orlické hory. Proto není překvapením, že se tu může konat také Noční pašerácký závod.

Osvětlený běžecký okruh v Orlickém Záhoří. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Běžecký lyžarský závod ve volném stylu se rozjede 1. února od 16 hodin ve Ski Aréně Orlické Záhoří, a to v kategoriích děti do 12 let, ženy a muži.