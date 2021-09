Knihovna s čítárnou je přístupná v provozní době informačního centra. Knihy si však lze zapůjčit i jindy, a to díky knihostromu, který se zrodil při akci Kunštátský drvoštěp. Knihy jsou schované v jeho útrobách a kdo chce, může sem nějakou i věnovat.

/FOTOGALERIE/ Přesun turistického informačního centra do nových prostor není jedinou novinkou Orlického Záhoří. 10. září se v obci otevřela česko-polská knihovna s čítárnou. Polsko je totiž hned za řekou a několik Poláků v posledních letech mezi zdejší obyvatele přibylo, jejich děti navštěvují místní školu i školku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.