Celý loňský rok procházela opravou kostelní věž v Orlickém Záhoří. Nyní je spolu s chrámem, kde se ukrývají další tři věže s virtuálními vyhlídkami, velkým turistickým lákadlem.

Model věže s virtuální prohlídkou. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Ve skleněné vitrině je zakonzervován původní hodinový stroj z roku 1897. Hned vedle ve výklenku je vystaven větší ze dvou gongů. Ten druhý, umístěný vedle zvonu na vrcholu opravené věže kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, odbíjí čas dodnes. Nahoru vede hodně strmé schodiště, výstup sem je jen na vlastní nebezpečí, ale stojí za to. Návštěvníci se nyní mohou ze tří oken věže rozhlédnout na Anenský vrch, hřeben Orlických hor a do dalších jejich částí. Nová atrakce do Orlického Záhoří táhne turisty. Vyhlídka je součástí projektu Historické věže Kladského Pomezí, do něhož je zapojena ještě věž poutního kostela v Neratově a věž v Bystřici Kladské na polské straně.