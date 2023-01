Až 12 centimetrů sněhu za 12 hodin by mohlo ve středu přibýt v Orlických horách. Provozovatelům lyžařských středisek tak svítá naděje na lepší podmínky.

Takto vypadaly Orlické hory přesně před rokem. Letošní leden byl doposud na sníh skoupý. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Ovšem sněhová nadílka může přinést i komplikace - při chůzi, v dopravě i zásobování. Mokrý sníh dokáže lámat stromy a mohlo by docházet k výpadkům v energetice. Meteorologové varují, aby lidé nezapomněli na zimní výbavu a při cestách do hor by měli přibalit i sněhové řetězy. Na horách je třeba dodržovat pokyny horské služby.